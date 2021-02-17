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    'de dikkat çeken araştırma: Maskelerde oluşan nem ’ten koruyor

    ’de yapılan araştırmaya göre, maskelerde oluşan nem ’ten koruyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Önemli uyarı
    'de devlete bağlı 'nde yapılan araştırmaya göre, maskelerde oluşan nemin Covid- 19'dan koruduğu tespit edildi. , Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya göre maskelerde oluşan nemin, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirdiği, solunan havadaki nemi artırarak boğaz kuruluğuna engel olarak hastalıklardan koruduğu belirtildi. Biophysical Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, solunan havadaki nem seviyesinin yükselmesinin enfeksiyonlarla mücadelede etkili olduğu bilindiği belirtilirken, maskede oluşan nemin de hem Covid-19 ile hem de diğer oluşabilecek enfeksiyonlarla mücadelede iyi bir yardımcı olacağı belirtildi.



    KARARLI MÜCADELE
    Türkiye'de, doktoru hemşiresi vatandaşı el ele verdi. Salgına karşı birlikte mücadele etti. 'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, yaptığı haberde ülkemizdeki aşılama çalışmalarına yer verdi. gazeteciler, 'taki sağlık ekipleriyle bir gününü geçirdi. Doktor ve hemşirelerin çabasına övgüler dizdi.


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