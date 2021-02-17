ABD'de devlete bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan araştırmaya göre, maskelerde oluşan nemin Covid- 19'dan koruduğu tespit edildi. Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya göre maskelerde oluşan nemin, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirdiği, solunan havadaki nemi artırarak boğaz kuruluğuna engel olarak hastalıklardan koruduğu belirtildi. Biophysical Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, solunan havadaki nem seviyesinin yükselmesinin enfeksiyonlarla mücadelede etkili olduğu bilindiği belirtilirken, maskede oluşan nemin de hem Covid-19 ile hem de diğer oluşabilecek enfeksiyonlarla mücadelede iyi bir yardımcı olacağı belirtildi.
KARARLI MÜCADELE
Türkiye'de, doktoru hemşiresi vatandaşı el ele verdi. Salgına karşı birlikte mücadele etti. Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, yaptığı haberde ülkemizdeki aşılama çalışmalarına yer verdi. Hollandalı gazeteciler, Van Gevaş'taki sağlık ekipleriyle bir gününü geçirdi. Doktor ve hemşirelerin çabasına övgüler dizdi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 115.794
VAKA SAYISI: 7.906
CAN KAYBI: 90
KARARLI MÜCADELE
Türkiye'de, doktoru hemşiresi vatandaşı el ele verdi. Salgına karşı birlikte mücadele etti. Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, yaptığı haberde ülkemizdeki aşılama çalışmalarına yer verdi. Hollandalı gazeteciler, Van Gevaş'taki sağlık ekipleriyle bir gününü geçirdi. Doktor ve hemşirelerin çabasına övgüler dizdi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 115.794
VAKA SAYISI: 7.906
CAN KAYBI: 90