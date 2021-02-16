Bursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın'ı arama çalışmalarına katılan AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA ve JAK ekipleri, arabasının bulunduğu ormanlık bölgede yoğunlaştı.
Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki ormanlık bölgede doktorun cesedine ulaştı.
Cesedin bulunduğu yerde ağaca bağlanmış şekilde serum malzemeleri bulundu.
Yalçın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Doktorun arabasında not bulunduğu ve intihar etmiş olabileceği belirtildi.