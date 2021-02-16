Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün ailesine haber verdikten sonra sabah saatlerinde 27 AR 993 plakalı otomobiliyle Uludağ'a çıkmış, kendisinden bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yalçın'ın otomobili Uludağ yolunda terk edilmiş halde bulunmuş ve AFAD ile bazı arama kurtarma ekiplerince doktorun bulunması için bölgede çalışma başlatılmıştı.