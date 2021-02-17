E-Spora ilgi arttı! Sektörün değeri 1.5 milyar dolara çıktı...

Turnuvaların takipçi sayısı 455 milyonu aştı. Ortalama yaş 32. Dünyada 32 milyon, Türkiye'de 60 bin oyuncu var. Takım sayımız ise 15 bin. En çok oynanan oyunlar: LOL, Dota, Heroes Of Storm, CS:GO ve Pubg...



EN ÇOK KAZANAN TÜRK XANTARES

Türkiye'de en çok kazanan oyuncu Xantares, gerçek adı da can dörtkardeş. Şimdiye kadar 187 bin dolar ödül aldı. Big takımıyla CS:GO oynuyor.



DÜNYADA EN ÇOK KAZANANLAR







1- JOHAN SUNDSTEIN



TAKMA ADI: NOtail



YAŞI: 27



ÜLKESİ: Danimarka



KAZANCI: 7 milyon dolar



2- JESSE VAINIKKA



TAKMA ADI: JerAx



YAŞI: 28



ÜLKESİ: Finlandiya



KAZANCI: 6.5 milyon dolar



3- ANATHAN PHAM



TAKMA ADI: Ana



YAŞI: 21



ÜLKESİ: Avustralya



KAZANCI: 6 milyon dolar





4 -SEBASTIAN DEBS



TAKMA ADI: Ceb



YAŞI: 28



ÜLKESİ: Fransa



KAZANCI: 5.5 milyon dolar





5- TOPIAS MIIKKA TAAVITSAINEN



TAKMA ADI: Topson



YAŞI: 22



ÜLKESİ: Finlandiya



KAZANCI: 5.4 milyon dolar