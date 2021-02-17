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    E-Spora ilgi arttı! Sektörün değeri 1.5 milyar dolara çıktı...

    Pandemi, günlük hayat gibi spor karşılaşmalarını da kısıtladı. Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen e-spora ilgi arttı. Sektörün değeri 1.5 milyar dolara çıktı. İşte e-spordan çarpıcı ayrıntılar...

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    E-$por!

    Turnuvaların takipçi sayısı 455 milyonu aştı. Ortalama yaş 32. Dünyada 32 milyon, Türkiye'de 60 bin oyuncu var. Takım sayımız ise 15 bin. En çok oynanan oyunlar: LOL, Dota, Heroes Of Storm, CS:GO ve Pubg...

    EN ÇOK KAZANAN TÜRK XANTARES
    Türkiye'de en çok kazanan oyuncu Xantares, gerçek adı da can dörtkardeş. Şimdiye kadar 187 bin dolar ödül aldı. Big takımıyla CS:GO oynuyor.

    DÜNYADA EN ÇOK KAZANANLAR



    1- JOHAN SUNDSTEIN

    TAKMA ADI: NOtail

    YAŞI: 27

    ÜLKESİ: Danimarka

    KAZANCI: 7 milyon dolar

    2- JESSE VAINIKKA

    TAKMA ADI: JerAx

    YAŞI: 28

    ÜLKESİ: Finlandiya

    KAZANCI: 6.5 milyon dolar

    3- ANATHAN PHAM

    TAKMA ADI: Ana

    YAŞI: 21

    ÜLKESİ: Avustralya

    KAZANCI: 6 milyon dolar


    4 -SEBASTIAN DEBS

    TAKMA ADI: Ceb

    YAŞI: 28

    ÜLKESİ: Fransa

    KAZANCI: 5.5 milyon dolar


    5- TOPIAS MIIKKA TAAVITSAINEN

    TAKMA ADI: Topson

    YAŞI: 22

    ÜLKESİ: Finlandiya

    KAZANCI: 5.4 milyon dolar




    E-SPOR NEDİR?
    Video oyunları yarışmasıdır. Turnuvalarda profesyoneller yarışır. Bu turnuvalar stadyumlara kadar uzanabilir.



    PARAYLA OYNUYORLAR
    E-spor müsabakaları gençler için gelir kapısı haline geldi. Sektörün piyasa değeri 1.5 milyar doları geçti. Profesyonel oyuncular ise katıldıkları turnuvalarla yılda milyon dolarları cebe indirdi.

    Pandemiyle birlikte oyun sektörü patladı. Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen e-spor yani profesyonel video oyunları turnuvalarına ilgi arttı. Sektörün piyasa değeri, 1.5 milyar dolara çıktı. Turnuvaların takipçi sayısı 455 milyona ulaştı. Özellikle gençler arasında büyük bir prestij ve para kaynağı olmaya başladı. Birbirleriyle rekabet eden profesyonel oyuncular, yılda milyon dolarlar kazandı. Bunlara anlaşma yaptıkları takımlar ve sponsorluk ücretleri de eklenince, kazançları daha da katlandı! League Of Legends, Dota ve Heroes of Storm, dünyada en çok oynana çevrimiçi oyunları arasında yer aldı.



        SÜPER BOWLU GEÇTI
        E-SPOR etkinlikleri, tüm dünyada milyarlarca insan tarafından takip ediliyor. League of Legends 2018 Dünya Şampiyonası finali 200 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi. Bu rakam, Amerikan futbolu finali Super Bowl 103 milyon izleyici sayısını geçtmişti!

        TÜRKİYE'DE BİRİNCİ
        İsmailcan Dörtkardeş, Türkiye'de e-spor üzerinden en çok para kazanan oyuncu. Counter Strike'ın ustası olan Dörtkardeş, reflekslerinin hızı sayesinde "makine" olarak adlandırılıyor.

        Yıllık kazancı 200 bin doları aşıyor.



        NEDEN DOTA-2?
        E-SPOR         oyuncularına en çok parayı Dota 2 oyunu kazandırıyor. Çünkü Dota 2, ilk büyük turnuvalarının denemelerinin yapıldığı oyun. Dota 2 turnuvalarında elde edilen gelir milyon dolarları aşıyor.

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        Haberler Yaşam E-Spora ilgi arttı! Sektörün değeri 1.5 milyar dolara çıktı...