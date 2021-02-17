E-Spora ilgi arttı! Sektörün değeri 1.5 milyar dolara çıktı...

Turnuvaların takipçi sayısı 455 milyonu aştı. Ortalama yaş 32. Dünyada 32 milyon, Türkiye'de 60 bin oyuncu var. Takım sayımız ise 15 bin. En çok oynanan oyunlar: LOL, Dota, Heroes Of Storm, CS:GO ve Pubg...
EN ÇOK KAZANAN TÜRK XANTARES
Türkiye'de en çok kazanan oyuncu Xantares, gerçek adı da can dörtkardeş. Şimdiye kadar 187 bin dolar ödül aldı. Big takımıyla CS:GO oynuyor.
DÜNYADA EN ÇOK KAZANANLAR
1- JOHAN SUNDSTEIN
TAKMA ADI: NOtail
YAŞI: 27
ÜLKESİ: Danimarka
KAZANCI: 7 milyon dolar
2- JESSE VAINIKKA
TAKMA ADI: JerAx
YAŞI: 28
ÜLKESİ: Finlandiya
KAZANCI: 6.5 milyon dolar
3- ANATHAN PHAM
TAKMA ADI: Ana
YAŞI: 21
ÜLKESİ: Avustralya
KAZANCI: 6 milyon dolar
4 -SEBASTIAN DEBS
TAKMA ADI: Ceb
YAŞI: 28
ÜLKESİ: Fransa
KAZANCI: 5.5 milyon dolar
5- TOPIAS MIIKKA TAAVITSAINEN
TAKMA ADI: Topson
YAŞI: 22
ÜLKESİ: Finlandiya
KAZANCI: 5.4 milyon dolar
E-SPOR NEDİR?
Video oyunları yarışmasıdır. Turnuvalarda profesyoneller yarışır. Bu turnuvalar stadyumlara kadar uzanabilir.
PARAYLA OYNUYORLAR
E-spor müsabakaları gençler için gelir kapısı haline geldi. Sektörün piyasa değeri 1.5 milyar doları geçti. Profesyonel oyuncular ise katıldıkları turnuvalarla yılda milyon dolarları cebe indirdi.
Pandemiyle birlikte oyun sektörü patladı. Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen e-spor yani profesyonel video oyunları turnuvalarına ilgi arttı. Sektörün piyasa değeri, 1.5 milyar dolara çıktı. Turnuvaların takipçi sayısı 455 milyona ulaştı. Özellikle gençler arasında büyük bir prestij ve para kaynağı olmaya başladı. Birbirleriyle rekabet eden profesyonel oyuncular, yılda milyon dolarlar kazandı. Bunlara anlaşma yaptıkları takımlar ve sponsorluk ücretleri de eklenince, kazançları daha da katlandı! League Of Legends, Dota ve Heroes of Storm, dünyada en çok oynana çevrimiçi oyunları arasında yer aldı.