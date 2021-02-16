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TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Son dakika haberi... TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi. Sürücüler bölgeyi ancak saatlerce bekleyerek aşabildi. Sürücülerden Muharrem Büyükçakır "Yaklaşık olarak iki saat oldu. Hala gişelerdeyiz gördüğünüz gibi. Kar yağdığında bu rezilliği hep yaşıyoruz. Dün gerçi bu kadar yoktu ama bugün çok fena. Önlem alınmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ben dağıtım işi yapıyorum. Şu anda 16 tane işim var ve daha hiç dağıtamadım. Trafik 15 dakikadır hiç ilerlemedi" dedi. Başka bir sürücü ise, "40 dakika oldu, 40 dakikadır bekliyorum. Otobandan çıktım buraya kadar 40 dakika sürdü herhâlde." diye konuştu.

16.02.2021 15:01 - Son Güncelleme: 16.02.2021 15:01
TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi. Sürücüler bölgeyi ancak saatlerce bekleyerek aşabildi.

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TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı

TEM Otoyolu'na ilerlemeyince Şekerpınar kavşağını kullanarak D-100 Karayoluna girmek isteyen sürücüler bu kez Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşağı kilitledi. Bölgede TIR'lar ve otomobillerden oluşan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Sürücülerden Muharrem Büyükçakır "Yaklaşık olarak iki saat oldu. Hala gişelerdeyiz gördüğünüz gibi. Kar yağdığında bu rezilliği hep yaşıyoruz.