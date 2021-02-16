TEM Otoyolu Gebze mevkiinde kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Sürücüler zor anlar yaşadı
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Gebze mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Şekerpınar Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi. Sürücüler bölgeyi ancak saatlerce bekleyerek aşabildi. Sürücülerden Muharrem Büyükçakır "Yaklaşık olarak iki saat oldu. Hala gişelerdeyiz gördüğünüz gibi. Kar yağdığında bu rezilliği hep yaşıyoruz. Dün gerçi bu kadar yoktu ama bugün çok fena. Önlem alınmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ben dağıtım işi yapıyorum. Şu anda 16 tane işim var ve daha hiç dağıtamadım. Trafik 15 dakikadır hiç ilerlemedi" dedi. Başka bir sürücü ise, "40 dakika oldu, 40 dakikadır bekliyorum. Otobandan çıktım buraya kadar 40 dakika sürdü herhâlde." diye konuştu.
16.02.2021 15:01
- Son Güncelleme: 16.02.2021 15:01