"KAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK"

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.

"GÖK GÜRÜLTÜLERİ DUYABİLİRİZ, TAMAMEN ATMOSFERİK BİR OLAY"

Gök gürültülerinin atmosferik bir olay olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Tabii gök gürültüleri duyuluyor ama bu o kadar korkulacak bir şey değil maalesef öyle bir hale geldi ki pandemiden dolayı her şeyden korkar olduk. Ama bu gök gürültülerinden korkmamız gerekmiyor normal atmosferik olaylardan bile korkmak gerekmiyor. Kararsız havanın oluşmasından dolayı oluşan bir şey bir atmosferi ifade ediyor" dedi.

"PAZARTESİNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK"

Sıcaklıkların ise önümüzdeki hafta artacağını söyleyen Dr. Özdemir, "Pazartesinden itibaren yüksek basıncın etkisi daha da hissedilecek. Geceleri yüksek basınçta tüm yurdu soğutacak ama güneşi gördüğümüz zaman hava birazcık ısınacak. İç Anadolu'da bu değerler eksilerde olacak İstanbullular da sıfıra yakın 4-5-6 civarında olacak. Yağışların barajlara etkisi oldu. Doluluk oranları yüzde 50'ler civarına ulaştı. Ama bu demek değil ki kuraklık bitiyor. Biz su kullanımına dikkat etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.