Mezarlıkların tümünün belediye devrini sağlayan 1925'teki kanun çıktıktan sonra belediye Ermeni Mezarlığı'nın kalan kısmını da almak istedi.

Ermeni Patrikliği ile belediye mahkemelik oldu. Mahkeme, Patrikliğin 180 bin lira ödemesine karar verince, İttihat ve Terakki'nin güçlü isimlerinden olan Kayseri eşrafından Drazzâde Sabur Sami Bey devreye girdi.

Güçlü siyasi ve ticari ilişkileri sayesinde belediyeyi ikna etti. 180 bin lirayı almaktan vazgeçen belediye davayı da geri çekti.

Ancak Ermeni Cemaati burada oyuna geldi. Mezarlığın kalan kısmı, Sabur Sami'nin kızı Emel Hanım'ın üzerine geçirdi.

Bu işlemin ardından Sabur Sami araziyi 60 bin liraya sattı. Ortalık iyice karıştı. Sonunda belediye, bakanlık ve cemaat bir protokol imzaladı. Mezarlığın 6 dönümlük yeri cemaatte kaldı.

Cemaat adına imzayı atan Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren'in dedesi Diş Hekimi Arşag Sürenyan'dı.

1934'te biten bu davanın ardından 1939'da söz konusu alan da istimlak edildi. Böylece mezarlık tamamen ortadan kalktı.

Mezar taşlarının bir kısmı da bugün Gezi Parkı olan alanın yapımında basamak olarak kullanıldı. İşte o günden sonra bölgeye oteller yapıldı...