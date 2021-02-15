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    Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli 'ın bulunduğu alanda önceden bir mezarlık vardı... Bir otel hikayesi

    İşadamı Mustafa Koç'un vefatının ardında Koç Ailesi taziyeleri 'de kabul etmişti. Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı oteli ’ın bulunduğu alanda önceden bir mezarlık vardı. Mezarlığın yeri, Kanuni tarafından ’ne ödül olarak verilmişti.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Bir otel hikayesi

    İşadamı Mustafa Koç'un vefatının ardında Koç Ailesi taziyeleri Divan Otel'de kabul etmişti.

    Bu otel, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli olarak kayıtlara geçmişti.

    İşte bu otel ile Hilton Oteli, TRT ve Hyatt Regency'in bulunduğu alan, 1560 yılında veba salgınında ölen Ermeniler'in defnedildiği mezarlıktı.

        Burayı Ermeniler'e Kanuni Sultan Süleyman tahsis etmişti. Kanuni Macaristan seferinde zehirlenmek istendi.

        Ancak aşçıbaşısı Manuk Karaseferyan, suikastçıların isteğini kabul etmedi.

        Suikastten kurtulan Kanuni, Karaseferyan'ı ödüllendirmek istedi. İşte bu alanı, Karaseferyan'ın kendisine olan bağlılığı nedeniyle Ermeni Cemaati'ne tahsis etti.

            Sultan Abdülaziz, mezarlığın bir kısmına el koymak isteyen o devrin belediyesine karşı 1872'de bir ferman yayınladı.

            Surp Agop Mezarlığı'nı koruma altına aldı. Mezarlığın Elmadağ tarafının bir bölümü, 1911'de yol çalışması nedeniyle istimlak edildi.

            Bu cemaat içinde büyük huzursuzluğa yol açtı.

                Mezarlıkların tümünün belediye devrini sağlayan 1925'teki kanun çıktıktan sonra belediye Ermeni Mezarlığı'nın kalan kısmını da almak istedi.

                Ermeni Patrikliği ile belediye mahkemelik oldu. Mahkeme, Patrikliğin 180 bin lira ödemesine karar verince, İttihat ve Terakki'nin güçlü isimlerinden olan Kayseri eşrafından Drazzâde Sabur Sami Bey devreye girdi.

                Güçlü siyasi ve ticari ilişkileri sayesinde belediyeyi ikna etti. 180 bin lirayı almaktan vazgeçen belediye davayı da geri çekti.

                Ancak Ermeni Cemaati burada oyuna geldi. Mezarlığın kalan kısmı, Sabur Sami'nin kızı Emel Hanım'ın üzerine geçirdi.

                Bu işlemin ardından Sabur Sami araziyi 60 bin liraya sattı. Ortalık iyice karıştı. Sonunda belediye, bakanlık ve cemaat bir protokol imzaladı. Mezarlığın 6 dönümlük yeri cemaatte kaldı.

                Cemaat adına imzayı atan Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren'in dedesi Diş Hekimi Arşag Sürenyan'dı.

                1934'te biten bu davanın ardından 1939'da söz konusu alan da istimlak edildi. Böylece mezarlık tamamen ortadan kalktı.

                Mezar taşlarının bir kısmı da bugün Gezi Parkı olan alanın yapımında basamak olarak kullanıldı. İşte o günden sonra bölgeye oteller yapıldı...
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                Haberler Yaşam Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli Divan'ın bulunduğu alanda önceden bir mezarlık vardı... Bir otel hikayesi