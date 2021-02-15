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    İngiliz Aristokrat Hon ’ın adı taciz iddiasına karıştı: Şatosunda çocukları istismar etmekle suçlandı

     korkunç bir iddia ile çalkalandı. Dijital platform dizilerinden 'ın çekildiği şatonun sahibi tacizle suçlandı. İngiliz Aristokrat Hon 'ın küçük çocukları istismar ettiği vurgulandı. 65 yaşındaki 'ın yarın 'ne çıkacağı açıklandı.

    Şatodaki tacizina hesabı sır'ulacak

    İngiltere korkunç bir iddia ile çalkalandı. Dijital platform dizilerinden 'ın çekildiği şatonun sahibi tacizle suçlandı. İngiliz Aristokrat Hon 'ın küçük çocukları istismar ettiği vurgulandı. 65 yaşındaki 'ın yarın 'ne çıkacağı açıklandı.

    Howard'ın 1980'li yıllardan itibaren çok sayıda cinsel istismar olayında bulunduğu vurgulandı. Mağdurların da duruşmaya katılacakları açıklandı. 1699 yılında inşa edilen , 300 yıldan fazla bir süredir Howard ailesinin on nesline ev sahipliği yapıyor. 145 odası bulunan , 'taki en güzel görkemli evlerden biri... Antik heykeller, Ustalar ve ve 'nun eserlerini içeren muhteşem bir sanat koleksiyonuna sahip.

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