İngiltere korkunç bir iddia ile çalkalandı. Dijital platform dizilerinden Bridgerton'ın çekildiği şatonun sahibi tacizle suçlandı. İngiliz Aristokrat Hon Simon Howard'ın küçük çocukları istismar ettiği vurgulandı. 65 yaşındaki Howard'ın yarın Scarborough Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkacağı açıklandı.

Howard'ın 1980'li yıllardan itibaren çok sayıda cinsel istismar olayında bulunduğu vurgulandı. Mağdurların da duruşmaya katılacakları açıklandı. 1699 yılında inşa edilen Howard Şatosu, 300 yıldan fazla bir süredir Howard ailesinin on nesline ev sahipliği yapıyor. 145 odası bulunan Castle Howard, Birleşik Krallık'taki en güzel görkemli evlerden biri... Antik heykeller, Eski Ustalar ve Joshua Reynolds ve Thomas Gainsborough'nun eserlerini içeren muhteşem bir sanat koleksiyonuna sahip.