VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyünde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar." ifadesini kulandı.