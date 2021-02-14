AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar Dinar'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Dinar (Afyonkarahisar)
Tarih-Saat : 15.02.2021, 00:08:15 TSİ
Enlem : 38.1840 N
Boylam : 30.0398 E
Derinlik : 5.39 km
Detay : https://t.co/jmGywqdvMu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem saat 00.08'de 5.39 km derinlikte meydana geldi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Dinar ilçemiz Duman köyünde 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş, çevre ilçelerimizden de hissedilmiştir. Çok şükür kaybımız ve zayiatımız görünmüyor. Geçmiş olsun Afyonkarahisar." ifadesini kulandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.02.15 00:08:15 38.1822 30.0520 5.0 -.- 4.0 4.0 DUMANKOY-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.02.15 00:00:23 34.9238 33.8912 30.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.14 23:48:31 38.9727 26.0397 8.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 23:46:27 37.9312 28.5435 17.7 -.- 1.3 -.- YORE-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2021.02.14 23:25:09 38.9885 26.0718 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 23:19:20 38.9305 25.9610 9.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 23:18:08 39.0123 26.0548 14.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.14 23:08:30 37.8480 26.8875 8.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 22:50:51 38.9672 26.0750 5.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 22:45:29 38.2702 38.7192 4.0 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.14 21:16:16 37.8077 26.9265 16.8 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 21:10:01 37.9188 26.9742 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.14 20:57:33 35.9490 27.0032 12.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.14 20:34:30 38.9667 27.8750 5.0 -.- 2.1 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel