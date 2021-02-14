Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.02.2021 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 11:36
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | 'da kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı! Meteorolojiden peş peşe uyarılar

    Son dakika haberi! 'da önceki akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sokaklar beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar araçların üzerine devrildi. Kar sebebiyle yüz yüze eğitim de ertelenirken Meteorolojiden İstanbul için bir uyarı daha geldi. Uyarıda pazartesi ve salı günü de yağışın etkili olacağı bildirildi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Meteorolojiden peş peşe uyarılar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

    KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI
    Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

    İŞTE İLÇE İLÇE KAR KALINLIĞI
    (AKOM) İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı.

    Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

    YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK
    AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.

        Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul'da da etkisini artırdı. Kar sebebiyle yüz yüze eğitim ertelendi.

        YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda, tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

        Buna göre İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerinin hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulda 4 bin 961 öğrencinin 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitime başlamasının kararlaştırıldığını hatırlatan Yerlikaya, "Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."

        METEOROLOJİDEN FLAŞ UYARI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, yarın (pazartesi) ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.

            Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

            İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

            15 Şubat Pazartesi

            16 Şubat Salı

            17 Şubat Çarşamba

                18 Şubat Perşembe

                19 Şubat Cuma



                İstanbul'da önceki akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kalırken, bazı vatandaşlar kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktı.

                İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü.

                    Sultangazi'de kar yağışına dayanamayan bazı vatandaşlar kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü. Parkta kar topu oynayan vatandaşların doyasıya eğlendi. Yakınlarıyla kar topu oynayan bir mahalle sakini, bu kadar kar beklemediğini dile getirdi. İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü.


                    ÜMRANİYE'DE AĞAÇ DEVRİLDİ: 1 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
                    Ümraniye'de yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi.


                    Yolda park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu. Olay saat 01:45 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Doktor Rüstem Eyüpoğlu sokak üzerine meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi.

                    Bir otomobilde hasar oluşurken sokak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri yolu trafiğe açtı. Site bahçesinde bulunan diğer ağaçların da yıkılma tehlikesi olduğu konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Ağaç altında bulunan diğer park halindeki araçların çekilmesi istendi. İtfaiye ekipleri ağacın üzerine devrildiği araçta hasar tespiti yaptı.


                        KAĞITHANE'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
                        Kağıthane'de gece boyunca devam eden kar yağışı ve sert rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

                        Olay gece saat 04.00 sıralarında Kâğıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve rüzgardan dolayı yol kenarında bulunan ağaç park halinde ki 34 FB 9919 plakalı aracın üzerine devrildi.



                        YERDEN KESİLEREK KALDIRILDI
                        Olayı görenlerin haber vermesi ile polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polislerin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç devrildiği yerden kesilerek kaldırıldı. Çalışmaların ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Ağacın devrildiği otomobilde ise hasar oluştu.


                        SULTANGAZİ'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE BÖYLE DEVRİLDİ
                        İstanbul Sultangazi'de karla kaplanan ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ağacın devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

                        Görüntüler, dün akşam saatlerinde Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedildi. Hafta sonu başlayan kar yağışını görüntülemek isteyen bir vatandaş pencereye çıkarak cep telefonuyla kayda girdi. Yağan karı görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına ağacın devrilme anı saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmazken devrilen araç park halindeki bir otomobile zarar verdi.

                        YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

                        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

                            RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                            YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                            ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                            MARMARA
                            Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                            EDİRNE °C, 2°C
                            Çok bulutlu

                            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                            Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

                            KIRKLARELİ °C, 0°C
                            Çok bulutlu

                            KOCAELİ °C, 1°C
                            Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

                            EGE
                            Çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'in batısında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                            A.KARAHİSAR °C, -2°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere kar yağışlı

                            DENİZLİ °C, 6°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                            İZMİR °C, 6°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                            MANİSA °C, 4°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                            AKDENİZ
                            Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor.

                            ADANA °C, 19°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

                            ANTALYA °C, 16°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                            HATAY °C, 17°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

                            ISPARTA °C, 8°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olması bekleniyor.

                            İÇ ANADOLU
                            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                            ANKARA °C, 1°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                            ÇANKIRI °C, 0°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                            ESKİŞEHİR °C, -2°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                            KONYA °C, 9°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                                BATI KARADENİZ
                                Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                BOLU °C, -2°C
                                Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                                DÜZCE °C, 0°C
                                Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                                KASTAMONU °C, -2°C
                                Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                                ZONGULDAK °C, 1°C
                                Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                                Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                                AMASYA °C, 3°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

                                RİZE °C, 8°C
                                Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                                SAMSUN °C, 3°C
                                Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

                                TRABZON °C, 8°C
                                Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                                DOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Bingöl çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Ardahan, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                                ERZİNCAN °C, 12°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                                ERZURUM °C, 6°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                                KARS °C, 6°C
                                Parçalı ve çok bulutlu

                                VAN °C, 11°C
                                Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

                                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

                                DİYARBAKIR °C, 19°C
                                Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

                                GAZİANTEP °C, 16°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                SİİRT °C, 19°C
                                Parçalı, zamanla çok bulutlu

                                ŞANLIURFA °C, 18°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'da kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı! Meteorolojiden peş peşe uyarılar