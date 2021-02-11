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    • 12.02.2021 10:55
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    'in ilçesinde ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı! Bakan bölgeye gidiyor

    Son dakika haberi! 'in ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi vincin devrilmesi sonucu yaralanmış, çok sayıda araç ve tekne ile evde hasar oluşmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor. Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.

    AJANSLAR

    İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun verdiği hasar, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

    Kentte dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

    Sahilde başlayıp sonrasında denize yakın alanlarda etkisini artıran hortum, birçok ev, araç ve teknede hasar oluşturdu.

    Özellikle hortumun en çok etkisini gösterdiği ve bir vincin devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı inşaat sahası, adeta savaş alanına döndü.

    Hortum, inşaat sahasında işçilerin konakladığı konteynerleri parçalayıp, ağaçları devirdikten sonra çok sayıda otomobili 100 metre kadar ileriye savurdu.

    Yine denize yakın bir yerdeki yazlık villaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden koptuğu hortumda, büyük hasar oluştu.

    Hortum nedeniyle 8-10 metre yüksekliğe çıkan birçok araç ters döndü, çatılardan savrulan kiremitler de hem evlere hem de araçlara zarar verdi.

    Yazlık sitelerin çevresindeki korkuluk demirlerinin koptuğu gözlemlenirken, afetin etkileri günün ağarmasıyla tam olarak anlaşıldı.

    Teknelerin alabora olduğu, bazılarının yan yattığı ve hasar gördüğü afetin hasar tespit çalışmalarına, sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı.

    Öte yandan, bölge sakinleri günün ağarmasıyla birlikte evlerinde ve araçlarında temizlik çalışmalarına başladı.

        Bölgede hortumun verdiği zarar drone ile havadan da görüntülendi.

        VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
        İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından yaralanan vatandaşları Çeşme Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.



        Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortum felaketinde 16 kişi yaralanmış, araçlar zarar görmüş, hortumun içine kattığı evlerde maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan olayın ardından ekipler gece boyunca çalışmalarına devam etti.

        İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Çeşme Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Köşger, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


        LÜKS VİLLA HARABEYE DÖNDÜ
        Hortumun vurduğu yerlerden biri de 34 tripleks villanın bulunduğu Pruva Evleri Sitesi oldu. Ağaçlar evlerin üzerine devrildi. Villaların pergoleleri parçalandı. Camları patladı. Çatılarındaki kiremitler uçtu. Park halindeki onlarca otomobil ters dönüp, sürüklendi. Sitenin önündeki marinada bulunan 4 tekne battı, 1 teknede de hasar oluştu. Evlerin boş olması can kaybını önledi. Vatandaşların deprem zannettiği felaketin boyutu, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

            ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
            İzmir Valiliği ise yaptığı açıklamada hortumun ardından ilçeye İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) 2 araç ve 9 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, itfaiyeden 9 araç ve 40 personel ile jandarma, emniyet ve 112 ekiplerinin sevk edildiğini bildirildi.

            SU BASKINLARI YAŞANDI
            Karşıyaka, Menemen ve Çiğli ilçelerinde ise sağanak etkili oldu. Aralıklarla yaklaşık 2.5 saat süren ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağışta onlarca ev ve iş yerini su bastı. Örnekköy Mahallesi'nde bulunan İZSU'ya ait derenin debisi de yağmur suları ile yükselip, taştı. 7554 Sokak, sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği toprak nedeniyle sokaklar balçıkla kaplandı. Çiğli ilçesinde ise 8861 Sokak'taki kilit parke taşları, sel nedeniyle yerinden söküldü. Yolda yer yer çökmeler meydana geldi. 7 araç sel sularına kapıldı. Sürüklenen araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Mavişehir'de ise denizin yükselmesi nedeniyle vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Menemen ilçesinde, tarım arazileri suyla doldu. Yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi.

            DOLU SERALARI VURDU
            Urla ve Güzelbahçe ilçelerini ise dolu vurdu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, park halindeki araçlar, çatılardaki güneş enerjisi panelleri, ekili alanlar ile 700'e yakın seraya zarar verdi. Dolu nedeniyle naylonları yırtılan seralarda yetiştirilen enginar, marul ve karanfiller zarar gördü.



                BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR
                Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor.

                OLAY
                İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi vincin devrilmesi sonucu yaralanmış, çok sayıda araç ve tekne ile evde hasar oluşmuştu.

                Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin ayağında kırık olduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

                METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA GELDİ
                Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.

                11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.

                Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

                Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.

                Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.

                HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK
                Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

                Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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