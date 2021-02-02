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    • 02.02.2021 13:06
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    'de yağışlar devam edecek mi? İzmir'de memurlar izinli mi? Vali duyurdu

    Son dakika haberi! ’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde dere taşmasının yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti. Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR

    İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

    Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı.

    Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

    Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar." dedi.

        Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti.

        Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 65/11 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

        Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için pompalarla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu.

        Alsancak ve 1. Kordon'da su baskınları yaşandı, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkan vatandaşlar biriken suyun içine girerek yürümek zorunda kaldı.

            Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde de çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik durdu, park halindeki araçlar suya gömüldü.

            Konak Tünelleri'nin Yeşildere-Konak bölümü trafiğe kapatıldı.

            Ayrıca, Karşıyaka ilçesinde sağanak nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Kent içi ulaşımda önemli noktalar arasında yer alan, aynı zamanda İzmir-Çanakkale kara yolu da olan Anadolu Caddesi'nde yolun su dolması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Yol çevresindeki alanlara park edilmiş araçlar sular içinde kaldı.

            Cemal Gürsel Caddesi'nde de yoğun su birikintisi görüldü. Soğukkuyu Deresi'nde taşma meydana geldi, Örnekköy semtindeki 10 Nisan Köprüsü'nan altında su baskını nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

            Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü.

                Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı.

                Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı.

                İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durulduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu.



                EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI
                İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir'in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

                "İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

                Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın."

                    "MECBUR OLMAYAN VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMASINLAR"
                    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti.

                    İZMİR'DE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ
                    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım gün iznin tüm güne uzatıldığını belirtti. Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet nedeniyle İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

                    YAĞIŞLAR YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK
                    Paylaşımında yağışların yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edeceğine dikkati çeken Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

                    AFAD VE KIZILAY'IN ÇALIŞMALARI
                    İzmir'de etkili olan ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ekipleri kurtarma, tahliye, yardım ve destek çalışmaları sürdürüyor.

                    İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, İzmir'deki sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

                    İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti.

                    Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti.

                    Türk Kızılay yetkilileri de yaptıkları açıklamada, şiddetli yağış sonrası İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi.

                    Su baskınına maruz kalan iş yerleri ve evlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, tahliyelerin ardından yardım malzemeleri dağıtılacağı bilgisini verdi.


                        İzmir'de yaşanan rezalete sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İzmir'de bugün belediyecilik AFET'i yaşanıyor! Altyapı yoksunluğu, iş bilmezlik ve yılların CHP belediyeciliği bugünün sonucu! İzmir bunu hak etmiyor! @tuncsoyer" dedi.



                        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                        Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

                        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

                        RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


                        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                        KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                        ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                            MARMARA
                            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            EDİRNE °C, 17°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

                            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                            KIRKLARELİ °C, 14°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

                            KOCAELİ °C, 19°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                            EGE
                            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

                            A.KARAHİSAR °C, 15°C
                            Parçalı yer yer çok bulutlu

                            DENİZLİ °C, 21°C
                            Parçalı yer yer çok bulutlu

                            İZMİR °C, 17°C
                            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                            MANİSA °C, 17°C
                            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                            AKDENİZ
                            Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında doğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                            ADANA °C, 20°C
                            Parçalı bulutlu

                            ANTALYA °C, 19°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            HATAY °C, 17°C
                            Parçalı bulutlu

                            ISPARTA °C, 13°C
                            Parçalı bulutlu

                            İÇ ANADOLU
                            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                            ANKARA °C, 14°C
                            Parçalı bulutlu

                            ESKİŞEHİR °C, 14°C
                            Parçalı bulutlu

                            KONYA °C, 15°C
                            Parçalı bulutlu

                            SİVAS °C, 10°C
                            Parçalı bulutlu

                                BATI KARADENİZ
                                Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                                BOLU °C, 16°C
                                Parçalı bulutlu

                                DÜZCE °C, 24°C
                                Parçalı bulutlu

                                KASTAMONU °C, 15°C
                                Parçalı bulutlu

                                ZONGULDAK °C, 18°C
                                Parçalı bulutlu

                                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

                                AMASYA °C, 17°C
                                Parçalı bulutlu

                                RİZE °C, 17°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                SAMSUN °C, 20°C
                                Parçalı bulutlu

                                TRABZON °C, 17°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                DOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                                ERZURUM °C, 6°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                HAKKÂRİ °C, 11°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                KARS °C, 2°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                VAN °C, 6°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

                                DİYARBAKIR °C, 13°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                GAZİANTEP °C, 11°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                SİİRT °C, 13°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                ŞANLIURFA °C, 14°C
                                Parçalı ve az bulutlu

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