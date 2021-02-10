Ankara'da yaşayan Ayşe Özgecan Usta, Zonguldak'a yanına geldiği erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın evinin terasından geçen cuma günü gece saatlerinde düşerek yaşamını yitirdi.
Olayın ardından gözaltına alınan Bartu Can A., ifadesinde "Kendimi atarım dedi. Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. Dur, yapma aşkım diye bağırdım. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim" dedi. Bartu Can A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe ve ev hapsi hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AYŞE ÖZGECAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ TANIK YOK
Ankara'da toprağa verilen Ayşe Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta, Zonguldak'a gelerek soruşturma hakkında savcılıktan bilgi aldı.