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    • 10.02.2021 12:07
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    • 10.02.2021 12:07
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    'de fabrikada ! 6 işçi yaralandı

    Bandırma'da bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı. sonucu çıkan yangında 6 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Balıkesir'de fabrikada patlama! 6 işçi yaralandı

    'in Bandırma ilçesindeki bir fabrikada kazanın sı sonucu çıkan yangında 6 işçi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Gönen Bandırma kara yolu Taştepe mevkisindeki Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren metal döküm fabrikasının ark kazanında yaşanan teknik arıza sebebiyle patlama meydana geldi.

    Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıktı, olay yerinde bulunan 6 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

    Yaralanan D.Ş, (25) Ü.K.T, (40)- A.D, (22) T.D, (37) E.Ö, (28) ve T.K'yi (29) adlı işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

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