Zonguldak'ta, apartmanın 8'inci katından düşen, Ayşe Özgecan Usta (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili erkek arkadaş B.C.A.'yı gözaltına alırken, genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Ankara'dan kızının cenazesini almaya gelen Kenan Usta, olayla ilgili şüphelerinin olduğunu söyledi.
Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8'inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞI ATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.