



ERKEK ARKADAŞININ YANINA ANKARA'DAN GELMİŞ

Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. Genç kadının cenazesini almak için Ankara'dan gelen babası Kenan Usta ve ailesi, morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Kenan Usta, kızının ölümünden sabah saat 04.00'te haberi olduğunu ve hemen Zonguldak'a geldiklerini söyledi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda şüphelerinin olduğunu ifade eden Kenan Usta, şöyle konuştu: