Bana Kenan Usta, yaptığı açıklamada, "Bence yapılan ifade yalan. Bu çok basit ifade. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. İfadesinden kızımı bırakmadığını söylüyor. Kızımı bıraksa gidecekti.







Fakat bırakmadığı için kızım hayatını kaybetti. Biz verilen ifadenin basit bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetten şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu.