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    • 09.02.2021 08:50
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    • 09.02.2021 08:50
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    Son dakika: 'da korkunç olay! Öldürüp cesedini yol kenarına attılar

    Son dakika haberine göre ’nın ilçesinde yol kenarında E.G. adlı erkeğe ait ceset bulundu. E.G.'nin başından tabancayla vurulup, araçtan atıldığı belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Korkunç olay! Cesedini yol kenarına attılar

    ilçesi Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak mevkiinde dün gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E.G. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.




    Başından tabanca ile vurulup araçtan atıldığı saptanan E.G.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ön otopsi için 'ne kaldırıldı.
    Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya'da korkunç olay! Öldürüp cesedini yol kenarına attılar