İstanbul Adliyesi'nde görevli savcı Cem Üstündağ'ın imzasını taşıyan iddianameye göre, şebekeye 120 bin 660 lira kaptıran Mehmet K.'nin (48) polise başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı. İfadesine göre Mehmet K., Eylül 2019'da internette gezindiği sırada 'Rüya Ajans', 'Çapkın Ajans', 'Gökyüzü Ajans' gibi jigolo sitelerine girip çıktı. Mehmet K. girdiği her siteye iletişim bilgilerini bıraktı. 400 liralık bir üyelik ücreti yatırmakla işe başlayan Mehmet K. 10 gün içinde 120 bin 660 lira yatırdıktan sonra dolandırıldığını anladı.
'BDDK EL KOYDU' YALANI
Kocaeli'nde yaşayan Emrullah Ö.'nün (40) ifadesine göre, jigolo çetesine 11 bin 600 lira kaptırdığı süreçte işsizdi. Emrullah Ö., geçen yıl 20-21 Şubat'ta 'Jider' isimli bir jigolo sitesine bilgilerini verdi. Kısa süre sonra aranan Emrullah Ö., 1300 liraya yakın üyelik ücreti yatırdı. Daha sonra ajans Emrullah Ö.'ye "Sizinle birlikte olmak isteyen kişi Tuğçe Hanım. Birazdan sizi arayacak" denildi. Kendisini Tuğçe olarak tanıtan kişi, Emrullah Ö.'ye "Senin adına ajansa 4 bin 500 lira yatırdım" dedi.
Tuğçe, Emrullah Ö.'yü bir kez daha arayarak "Seninle sabaha kadar birlikte olmak istiyorum. Ajansa 10 bin TL daha gönderdim" dedi. Emrullah Ö., ajans tarafından aranarak "Tuğçe Hanım'la sabaha kadar birlikte olmak isterseniz 2000 lira daha yatırmanız gerekir" denildi. Birkaç saat sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) paraya el koyduğu yalanını uyduran şebekeden kendisini "İhsan Beyoğlu" olarak tanıtan bir kişi, Emrullah Ö.'ye "Hesabına 22 bin 800 lira gönderilmiş. Bu ajans jigolo ajansı. Burada çalışmak suçtur. Paraya el koydum. 6 bin 800 lira daha yatır. Paranın sana gönderilmesini sağlayacağım" dedi.