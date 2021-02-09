Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.02.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 09:18
    ABONE OL

    Ankara'da feci kaza: 2 yaralı

    Ankara Sincan'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada Sürücü Ramazan Ç. ağır yaralı olarak Sincan Fatih Hastanesine, hafif yaralı olan yolcu Müttalip A. (26) ambulans ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Ankara'da feci kaza: 2 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç. (36) idaresindeki 06 BF 6517 plakalı aracıyla Ayaş Yolu üzerinden Sincan istikametine seyrettiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

    Kontrolden çıkan otomobil takla atarak Yenikent yönünde ters döndü. Kazada Sürücü Ramazan Ç. ağır yaralı olarak Sincan Fatih Hastanesine, hafif yaralı olan yolcu Müttalip A. (26) ambulans ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ankara'da feci kaza: 2 yaralı