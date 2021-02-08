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    • 08.02.2021 22:31
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    • 08.02.2021 22:35
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    'da 12 saatlik su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

    Son dakika haberi... 'da çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. 'den yapılan açıklamada ve 'nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

    İstanbul'da sular kesilecek

    İstanbul'da çarşamba günü 12 saatlik su kesintisi yaşanacak.

    İSKİ'den yapılan açıklamada Başakşehir ve Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

    İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:
    Saygıdeğer Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe, Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

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