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    • 08.02.2021 17:05
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    'de otobüste başörtülü kadına saldırı! Mağdur kadın konuştu: Şoka girdim 20 dakika konuşamadım

    'de 5 Şubat Salı günü belediye otobüsünde yolculuk yapan başörtülü bir kadın 55 yaşındaki bir erkeğin yumruklu saldırısına uğradı. Belediye otobüsünün içindeki güvenlik kamerasına ise o anlar tüm gerçekliğiyle yansıdı. Söz konusu saldırgan tutuklanırken yaşadığı olayı anlatan mağdur kadın ise yumruklar sonrası şoka girdiğini ve 20 dakika boyunca kimseyle konuşamadığını belirtti.

    İzmir'de başörtülü kadına saldırı

    İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsüne binen bir kadını, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin" deyip darp ettiği ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırganın önce başörtülü kadının yanındaki diğer başörtülü kadını zorla kaldırdığı ardından da cam kenarındaki başörtülü kadına üst üste vurduğu görülüyor.

    "ÇAĞDAŞ BİR ÜLKEDEYİZ, ATATÜRK'E İHANET EDİYORSUN"
    Edinilen bilgiye göre olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen başörtülü bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs gelerek, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" diyerek saldırdı. E.Ç., ardından başörtülü kadını otobüs içerisinde tekme ve tokat atarak darp edip yaraladı.

    TUTUKLANDI
    Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Menemen Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin ifadesinde, başörtülü kadını görünce sinirlenerek yanına gittiğini ve 'Atatürk bu başörtüsünü yasakladı' diyerek bir kaç defa vurduğunu beyan edip suçlamayı kabul ettiği öne sürüldü. Şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevinegönderildi.

    MAĞDUR KADIN KONUŞTU
    Başörtülü olduğu için tanımadığı bir şahısın yumruklu saldırısına uğrayan K.Ö., Sabah'a açıklamalarda bulundu. Menemen'den kayınvalidesinin evine gitmek üzere otobüse bindiğini söyleyen K.Ö., "Karşıyaka'ya kayınvalidemi ziyarete gidiyordum.

        Yoldayken cep telefonumla konuşuyordum. Yanımda oturan kadın normal başörtülü. Ben çarşaflıyım. O kadına 'Burdan kalk' dedi. Hatta bunu 3-4 defa söyledi. Ben de buraya oturacak ya da pandemi nedeniyle 'iki kişi oturamaz' diyecek sandım. O kadın da kalkmak zorunda kaldı. Sonra kadın ile adam konuşurken, ben de camdan?' demeye kalmadan, ikinci yumruğu attı. Sonra çantamla kendimi korumaya çalıştım. Onu ittim. Arabadaki diğer kişiler araya girdi ve beni kurtardılar. O şahısı alıp koltuğa doğru fırlattılar. Daha sonra otobüsün içinde bağırmaya başladı. "Atatürk kıyafet inkılabı çıkardı. Sen ihanet ediyorsun. Burası çağdaş bir ülke. Gerici değiliz. Atatürk'e karşı geliyorsun" diye bağırmaya devam etti" dedi.

        20 DAKİKA KİMSEYLE KONUŞAMADI
        Olayın şokuyla yaklaşık 20 dakika kimseyle konuşamadığını söyleyen K.Ö., "Olay yerine polis ekibi çağrıldı. Daha sonra darp raporu aldım ve karakola gidip ifade verdim. Ardından kadına yönelik şiddet bürosuna gittim orada da ifademi verdim. Şahıstan şikayetçi olduktan sonra evine gittim" ifadelerine yer verdi.

        "1976'DAN BERİ İZMİR'DE YAŞIYORUM HİÇ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM"
        Eşinin işi dolayısıyla 1 yıl önce İzmir'den Adıyaman'a taşındıklarını anlatan ev hanımı E.Ç., "40 yıldır İzmir'de yaşıyordum. Eşimin işi nedeniyle 1 yıl önce Adıyaman'a taşındık. Ailemi ziyarete gelmiştim. Cuma günü dönüş yapacağım. Karşıyaka'ya kayınvalidemi ziyarete giderken böyle üzücü bir olay yaşadım.

            Şahısı daha önceden tanımıyorum. Hiç görmedim. 1976'dan beri İzmir'de yaşıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hiç hoş bir şey değil. Herkes istediği kıyafeti giyebilir. Bu şahısın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. O gece yüzümde şişlik oldu" dedi.
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