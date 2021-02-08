İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsüne binen bir kadını, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin" deyip darp ettiği ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırganın önce başörtülü kadının yanındaki diğer başörtülü kadını zorla kaldırdığı ardından da cam kenarındaki başörtülü kadına üst üste vurduğu görülüyor.

"ÇAĞDAŞ BİR ÜLKEDEYİZ, ATATÜRK'E İHANET EDİYORSUN"

Edinilen bilgiye göre olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen başörtülü bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs gelerek, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" diyerek saldırdı. E.Ç., ardından başörtülü kadını otobüs içerisinde tekme ve tokat atarak darp edip yaraladı.