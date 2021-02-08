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    • Yaşam
    • 08.02.2021 23:41
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    • 08.02.2021 23:57
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    'ta bir şahıs sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

    Son dakika haberi... 'ın ilçesinde İsmi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı.

    İHA
    Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

    'ın ilçesinde İsmi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı.

    Olay üzerinde meydana geldi. İsmi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi çırılçıplak bir halde cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü. Kısıtlamadan muaf olan bir balıkçı esnafı, işyerinin önünde duran adamı uzaklaştırdı.

    POLİS OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRDI
    Elleriyle vücudunun belirli bölgelerini kapatarak ilerleyen adama çevredekiler tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı. Caddede çırılçıplak gezen vatandaşın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta bir şahıs sokak ortasında çırılçıplak dolaştı