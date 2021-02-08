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    Göbeklitepe’nin sırrı! Monolit reklam amaçlı mı dikildi?

    Dünyanın dört bir tarafında görülen monolit ’de ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki monolitin bir dijital platform tarafından reklam amaçlı dikildiği iddiası ortaya atıldı.

    Göbeklitepe’nin sırrı!
    Şanlıurfa'nın ilçesi sınırları içerisinde yer alana 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe yakınlarında köylüler tarafından bulunan monolotin üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazdığı anlaşıldı. Yaklaşık 3 metre 45 santimetre uzunluğundaki gizemli metal blok, jandarma tarafından korumaya alındı.



    Ancak vatandaşlar, buraya akın etmeye başladı. Kimi selfi yaptı, kimi etrafından dolaştı. Herkesi bir merak saldı. "Bunu kim dikti. Uzaylılar mı geldi" yorumları yapıldı. Bölgedeki meraklı bekleyiş ile jandarma nöbeti havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Köy sakinleri, "Artık 'dan mı, 'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Benzer bloklar, daha önce de , , ve 'da da ortaya çıkmıştı. İki ay önce buralarda tespit edilen metal blokların, bir dijital platform tarafından reklam amaçlı dikildiği video ile açıklanmıştı. YouTube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, yayınlanacak 'Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi' adlı komedi şovunun tanıtımı olduğu anlatılmıştı.



    Monolitlerin, videoyu çeken lı şakacılar , ve tarafından üretildiği anlatıldı.



    ABD'de eyaletinin sınırları içerisinde bulunan gizemli monolit de ilk görüldüğünde büyük heyecan yaratmıştı.

    Dijital platformdaki dizi filmlerinde Türk oyuncular da rol alıyor.
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