Göbeklitepe’nin sırrı! Monolit reklam amaçlı mı dikildi?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alana 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe yakınlarında köylüler tarafından bulunan monolotin üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazdığı anlaşıldı. Yaklaşık 3 metre 45 santimetre uzunluğundaki gizemli metal blok, jandarma tarafından korumaya alındı.
Ancak vatandaşlar, buraya akın etmeye başladı. Kimi selfi yaptı, kimi etrafından dolaştı. Herkesi bir merak saldı. "Bunu kim dikti. Uzaylılar mı geldi" yorumları yapıldı. Bölgedeki meraklı bekleyiş ile jandarma nöbeti havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Köy sakinleri, "Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Benzer bloklar, daha önce de ABD, İngiltere, Romanya ve Hollanda'da da ortaya çıkmıştı. İki ay önce buralarda tespit edilen metal blokların, bir dijital platform tarafından reklam amaçlı dikildiği video ile açıklanmıştı. YouTube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, yayınlanacak 'Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi' adlı komedi şovunun tanıtımı olduğu anlatılmıştı.
Monolitlerin, videoyu çeken Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği anlatıldı.
ABD'de Utah eyaletinin Salt Lake City sınırları içerisinde bulunan gizemli monolit de ilk görüldüğünde büyük heyecan yaratmıştı.
Dijital platformdaki dizi filmlerinde Türk oyuncular da rol alıyor.
Ancak vatandaşlar, buraya akın etmeye başladı. Kimi selfi yaptı, kimi etrafından dolaştı. Herkesi bir merak saldı. "Bunu kim dikti. Uzaylılar mı geldi" yorumları yapıldı. Bölgedeki meraklı bekleyiş ile jandarma nöbeti havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Köy sakinleri, "Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar, bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Benzer bloklar, daha önce de ABD, İngiltere, Romanya ve Hollanda'da da ortaya çıkmıştı. İki ay önce buralarda tespit edilen metal blokların, bir dijital platform tarafından reklam amaçlı dikildiği video ile açıklanmıştı. YouTube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, yayınlanacak 'Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi' adlı komedi şovunun tanıtımı olduğu anlatılmıştı.
Monolitlerin, videoyu çeken Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği anlatıldı.
ABD'de Utah eyaletinin Salt Lake City sınırları içerisinde bulunan gizemli monolit de ilk görüldüğünde büyük heyecan yaratmıştı.
Dijital platformdaki dizi filmlerinde Türk oyuncular da rol alıyor.