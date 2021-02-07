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    • 08.02.2021 01:44
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    'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    'nın ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla 'ne kaldırıldı.

    Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Torun Tuncer idaresindeki minibüsle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, - kara yolunun 150. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan minibüs şarampole devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü Tuncer ile minibüste bulunan , ve 1,5 aylık M.A.T. araçta sıkıştı.

    İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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