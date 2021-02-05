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SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Netflix reklamı mı? Jandarma alarma geçti

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. Metal bloğun üzerine Göktürk alfabesiyle "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığı tespit edildi. Güvenik güçleri metal bloğun etrafında nöbet tutarken söz konusu metal bloğun kimin tarafından araziye yerleştirildiği araştırılıyor. Öte yandan ABD'nin Utah ve Kaliforniya eyaletleri ile Romanya'da da gizemli bir şekilde beliren monolitler büyük merak uyandırmıştı. Söz konusu monolitler daha sonra Netflix'in viral reklamı çıkmıştı. Şanlıurfa'da ortaya çıkan bu gizemli metal bloğun; yapımlarında bolca LGBT ilişkilere ve uyuşturucuya yer vererek gençleri zehirlemeye çalışan Netflix'in Türkiye pazarı için yeni bir pazarlama stratejisi olduğu öngörülüyor.

05.02.2021 16:25 - Son Güncelleme: 05.02.2021 16:48
SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Jandarma alarma geçti

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. Güvenlik güçleri, Göktürk alfabesiyle, 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini araştırıyor.

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SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Jandarma alarma geçti

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu.

SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Jandarma alarma geçti

Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı.

SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Jandarma alarma geçti

Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Jandarma alarma geçti

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.