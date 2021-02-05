SON DAKİKA: Göbeklitepe'de esrarengiz olay! Netflix reklamı mı? Jandarma alarma geçti

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. Metal bloğun üzerine Göktürk alfabesiyle "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığı tespit edildi. Güvenik güçleri metal bloğun etrafında nöbet tutarken söz konusu metal bloğun kimin tarafından araziye yerleştirildiği araştırılıyor. Öte yandan ABD'nin Utah ve Kaliforniya eyaletleri ile Romanya'da da gizemli bir şekilde beliren monolitler büyük merak uyandırmıştı. Söz konusu monolitler daha sonra Netflix'in viral reklamı çıkmıştı. Şanlıurfa'da ortaya çıkan bu gizemli metal bloğun; yapımlarında bolca LGBT ilişkilere ve uyuşturucuya yer vererek gençleri zehirlemeye çalışan Netflix'in Türkiye pazarı için yeni bir pazarlama stratejisi olduğu öngörülüyor.

05.02.2021 16:25 - Son Güncelleme: 05.02.2021 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





