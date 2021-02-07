Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için fırtına uyarısı geldi.
"SOBA VE BACA GAZI ZEHİRLENMELERİ..."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
BURSA İÇİN VALİLİKTEN UYARI
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 12.00'den itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.
Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.