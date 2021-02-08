Ayasofya Camii gibi yığma yapılarda, kubbe ve üzerine oturduğu geçiş elemanı pandantif, kemer gibi bütün elemanları taşıyan yüksek kalın taştan yapılma, sütun görevini gören, kolona benzer elemana fil ayağı denir. Ayasofya'da da dört ana, dört de yardımcı fil ayağı vardır. Ayasofya'ya girildiğinde, fil ayaklarına asılmış adeta devasa boyutlarda olan dairesel hat levhalar göze çarpar. Sultan Abdülmecit döneminde Ayasofya, dört yıl sonra (1847- 51) bakım görmüştür.
YENİLERİ DAİRESEL
Bu bakım sırasında 1651'de Hattat Teknecizade İbrahim Efendi'nin yazdığı 6 adet, dörtgen biçimli levhanın da eskidiği saptanmıştır. Yerlerine dönemin en ünlü hattatı Mustafa İzzet Efendi'nin 1849'da yazdığı levhalar konmuştur.
En ilginç olan bu levhaların dairesel olması ve altı yerine iki ilaveyle sekiz adete yükseltilmesidir.