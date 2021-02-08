Ayasofya Camii gibi yığma yapılarda, kubbe ve üzerine oturduğu geçiş elemanı pandantif, kemer gibi bütün elemanları taşıyan yüksek kalın taştan yapılma, sütun görevini gören, kolona benzer elemana fil ayağı denir. Ayasofya'da da dört ana, dört de yardımcı fil ayağı vardır. Ayasofya'ya girildiğinde, fil ayaklarına asılmış adeta devasa boyutlarda olan dairesel hat levhalar göze çarpar. Sultan Abdülmecit döneminde Ayasofya, dört yıl sonra (1847- 51) bakım görmüştür.