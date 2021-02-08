11 aydır göremediği evladına hacizle kavuştu | Yurttan haberler

Zonguldak'ta Ali Yamalı- S.Y. çifti, şiddetli geçimsizlik yaşadı. Kadın, 11 yaşındaki kızı İ.N.Y'nin velayetini alarak başka eve geçti. Yamalı hakkında da eşi ve çocuğu için nafaka istendi. 7 yıl süren boşanma süresince baba, kızını sadece ayda bir görebildi. Antalya'da yaşayan Yamalı, bir günlüğüne Zonguldak'a giderek kızına kavuştu. Evladıyla hasret giderdi.
ELLERİNİZ KIRILSIN!
İzmir Buca'da iki çocuk annesi Senem Onat (43), kirayı geciktirdiği için ev sahibi ile karısı, gelini, oğlu ve yanlarındaki 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Bayılana kadar dayak yiyen talihsiz kadının cüzdanından da 750 lira parası çalındı. Onat, 7 kişi hakkında 'yağma' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından şikayette bulundu. (Ceyhan TORLAK)
MÜEBBET SERBEST!
İstanbul Eyüpsultan'da sağlık çalışan Selin N. (36), nikah gününe bir hafta kala birlikte yaşadığı nişanlısı Ferhat Çakar'ı (30) bıçakla öldürdü. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan N, ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, nişanlısının intihar ettiğini savunan ve 8 aydır tutuklu bulunan Selin N'ye yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbirleri koydu.