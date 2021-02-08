11 aydır göremediği evladına hacizle kavuştu | Yurttan haberler





YAREN YÜRÜSÜN

Adıyaman'da Yaren Coşkun'un (12) doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gördü. Yürüyemez hale geldi. Serebral palsi hastası Coşkun'a ihtiyaçlarını karşılaması için robotik cihaz gerekiyor. O da ümitle yardım bekliyor.



5 MİLYONLUK FİŞ VURGUNU

Ankara'da 4 kişi, çalıştıkları akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenledi. Anlaştıkları firmalara yüzde 3 komisyonla sattı. 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte fiş satın alarak vergi kaçıran firmaların, devleti 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.



KAN GÖLÜNE PİŞKİN SAVUNMA

Çorum'da Mehmet K. (50), av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaraladı. Ortalığı kan gölüne çevirdi. Gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.



4 İSİM 25 HARF!

K.Maraş'ta 30 yaşındaki 4 isimli Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz'ün ismini duyanlar şaşırdı. Öksüz, babası ile nüfus memurunun inatlaşması sonucu isminin konulduğunu söyledi. Hem Osmanlı padişahının ismi olması, hem de soy ismi ile beraber 25 harften oluşması nedeniyle 'Gerçek mi?' diye soranların, hatta inanmayıp kimliğine bakanların olduğunu anlattı.



BİR TALİHLİYE 42.2 MİLYON

6 bilen bir kişi tam 42 milyon 286 bin lira kazandı. 5 bilenler 28 bin 397'şer lira, 4 bilenler 586'şar lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler 3'er lira ikramiye alacak. (18-26-38-53-57-59)



971 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca 971 bin 855 lira devretti. 5 bilenler 10 bin 326'şar lira, 4+1 bilenler 448'er lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 26'şar lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (8,9,15,20,30-12)