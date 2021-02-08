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    11 aydır göremediği evladına hacizle kavuştu | Yurttan haberler

    , 11 aydır göremediği kızını haciz yoluyla aldı. Baba-kızın kavuşma anları duygulandırdı. İşte haberin detayları ve 8 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    Hacizle kavuştu

    Zonguldak'ta Ali Yamalı- S.Y. çifti, şiddetli geçimsizlik yaşadı. Kadın, 11 yaşındaki kızı İ.N.Y'nin velayetini alarak başka eve geçti. Yamalı hakkında da eşi ve çocuğu için nafaka istendi. 7 yıl süren boşanma süresince baba, kızını sadece ayda bir görebildi. Antalya'da yaşayan Yamalı, bir günlüğüne Zonguldak'a giderek kızına kavuştu. Evladıyla hasret giderdi.



    ELLERİNİZ KIRILSIN!
    İzmir Buca'da iki çocuk annesi Senem Onat (43), kirayı geciktirdiği için ev sahibi ile karısı, gelini, oğlu ve yanlarındaki 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Bayılana kadar dayak yiyen talihsiz kadının cüzdanından da 750 lira parası çalındı. Onat, 7 kişi hakkında 'yağma' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından şikayette bulundu. (Ceyhan TORLAK)



    MÜEBBET SERBEST!
    İstanbul Eyüpsultan'da sağlık çalışan Selin N. (36), nikah gününe bir hafta kala birlikte yaşadığı nişanlısı Ferhat Çakar'ı (30) bıçakla öldürdü. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan N, ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, nişanlısının intihar ettiğini savunan ve 8 aydır tutuklu bulunan Selin N'ye yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbirleri koydu.



        YAREN YÜRÜSÜN
        Adıyaman'da         Yaren Coşkun'un (12) doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gördü. Yürüyemez hale geldi. Serebral palsi hastası Coşkun'a ihtiyaçlarını karşılaması için robotik cihaz gerekiyor. O da ümitle yardım bekliyor.

        5 MİLYONLUK FİŞ VURGUNU
        Ankara'da 4 kişi, çalıştıkları akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenledi. Anlaştıkları firmalara yüzde 3 komisyonla sattı. 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte fiş satın alarak vergi kaçıran firmaların, devleti 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

        KAN GÖLÜNE PİŞKİN SAVUNMA
        Çorum'da Mehmet K. (50), av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaraladı. Ortalığı kan gölüne çevirdi. Gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.

        4 İSİM 25 HARF!
        K.Maraş'ta 30 yaşındaki 4 isimli Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz'ün ismini duyanlar şaşırdı. Öksüz, babası ile nüfus memurunun inatlaşması sonucu isminin konulduğunu söyledi. Hem Osmanlı padişahının ismi olması, hem de soy ismi ile beraber 25 harften oluşması nedeniyle 'Gerçek mi?' diye soranların, hatta inanmayıp kimliğine bakanların olduğunu anlattı.

        BİR TALİHLİYE 42.2 MİLYON
        6 bilen bir kişi tam 42 milyon 286 bin lira kazandı. 5 bilenler 28 bin 397'şer lira, 4 bilenler 586'şar lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler 3'er lira ikramiye alacak. (18-26-38-53-57-59)

        971 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 BİLEN çıkmayınca 971 bin 855 lira devretti. 5 bilenler 10 bin 326'şar lira, 4+1 bilenler 448'er lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 26'şar lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (8,9,15,20,30-12)



        ÖLÜMÜNE OLTA!
        Antalya'da falezler, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunuyor. Ancak zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor. 30 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, ölüme davetiye çıkarıyor.



        FATİH SULTAN MEHMET HAN!
        K.Maraşlı Muammer Öksüz, nüfus kaydı sırasında memura sinirlendi. Oğluna Fatih Sultan Mehmet Han adını verdi. Kimse itiraz edemedi.

        Avukat oğul, adıyla gururlu...




            SİGORTA UÇURUMU
            İzmirli Hakan A, 2018'de hamile eşi Semra'ya 400 bin liralık sigorta yaptırdı. Sonra da birlikte Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara çıktı.
            Genç kadını 300 metrelik uçurumdan attı. Kanlı plan, iki yıl sonra anlaşıldı. Cani koca tutuklandı. (Erdoğan CANKUŞ)



            OYUNCAK TANIK
            Mersinli anne Ş.D, 2 yaşındaki kızının kreşte dövüldüğünden şüphelendi. Oyuncak kediye kayıt cihazı yerleştirdi. Yavrusunun yaşadığı vahşeti belgeledi.



            SULTAN TAVUĞU
            Bir dönem Türkiye'de nesli kuruyan, padişahların gözdesi Sultan Tavuğu tekrar yetiştirilmeye başlandı. Fiyatı şaşırttı: 2 bin lira...

            BITCOIN HARAM
            ALO Fetva hattına, 155 bin soru geldi. En ilginci ise Bitcoin'di. Diyanet cevap verdi: Alım satımı haram!
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            Haberler Yaşam 11 aydır göremediği evladına hacizle kavuştu | Yurttan haberler