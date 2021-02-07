Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan 3 kişi ile bir servis şoförünün sahte akaryakıt fişi bastığını tespit etti. Polisin yaptığı 6 aylık takip sonucu, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Hamdi Ç. ile Eray İ.'nin, çalıştıkları iş yerlerindeki akaryakıt fişlerini çaldığı ve daha önce pompacı olarak çalışan çete lideri Orhan G.'ye götürdüğü öğrenildi. Orhan G.'nin de orijinal fişlerdeki firma isimlerini ve fiş numaralarını kopyaladığı tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra müşterilerin gönderdiği araç plakalarına, güncel akaryakıt fiyatı üzerinden istenilen miktarda sahte fiş bastığı tespit edildi.

DEVLETİ 5 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR