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    • 07.02.2021 06:49
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    • 07.02.2021 06:53
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    | den uyarısı! Yağışlar geri geliyor...

    i Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan yeni tahminlerde bazı bölgeler için yağış uyarısında bulunulurken, yurt genelinde havanın güneşli ve açık olacağı bildirildi. Ancak yayınlanan 5 günlük hava tahmininde, yağışların yeniden geri geleceği görüldü. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 7-11 Şubat arası Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yağışlar geri geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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    ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yarın (Pazartesi) Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 16°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 19°C
        Az bulutlu

        SİVAS °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            BOLU °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 14°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            HAKKÂRİ °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 5°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 7°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

                7 ŞUBAT 2021 PAZAR

                8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

                9 ŞUBAT 2021 SALI
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yağışlar geri geliyor...