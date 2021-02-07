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    5 büyük yokoluşu atlattı: Bilim dünyasının yaşayan fosil dediği bu canlıların özellikleri ise herkesi şaşırttı

    , 5 büyük yokoluşu atlattı. Her defasında hayatta kalmayı başardı. Bilim dünyasının yaşayan fosil dediği bu canlıların özellikleri ise herkesi şaşırttı.

    Köpekbalığı 5 büyük yokoluşu atlattı: Bilim dünyasının yaşayan fosil dediği bu canlıların özellikleri ise herkesi şaşırttı

    Dünyanın yaşı 5 milyara yaklaştı. Yerküre birbirinden farklı 5 jeolojik ve biyolojik dönüşüm yaşadı. Ordovisyen- Silüryen'e buzullanma süreci yol açtı. Özellikle denizlerde yaşayan canlıların çoğu ortadan kalktı.

    Geç Devonyen Yokoluşu göktaşının çarpmasıyla başladı. Deniz canlıları kadar karaya çıkmış olan bitkiler, lılar, böcekler ve ilk amfibiler faciadan nasibini aldı. Permiyen-Trias Yokoluşunda ise volkanlar patladı. Trias-Jura Yokoluşu kıtaları parçaladı. Kretase - Tersiyer ya da diye adlandırılan bu olay dinozorların tümünü ortadan kaldırarak meydanı bu kez memelilere bıraktı. İşte köpekbalıkları bu dönemlerin hepsinden sağ çıktı. Bu nedenle başta kanser ilaçları olmak üzere ilaç sektörünü de peşine taktı. İşte köpekbalıklarının mucizevi sırları.

    Dişleri kendini yeniler!

    Geceleri daha aktiftir.

    Kıkırdakları oldukça esnektir.

    Metrelerce uzaklıktaki kanın kokusunu bile alır.

    5-7 solungaç yarığı sayesinde nefes alıp vermektedir.

    Biyoluminesans özelliğine sahiptir. Kendiliğinden ışık saçar.

    Küçücük bir balığın yüzerken çıkardığı sesi 500 metre uzaktan duyabilir.

    Boyu 15 metre civarıdır.

    Yalnızca üremek için bir araya gelir.

    derıisi kalın ve serttir, bunun sebebi jen adındaki proteinden oluşmasıdır.

    'Electrosense' adında bir duyuları vardır. Bu duyuyla elektrik sinyallerini algılarlar, avlarına yaklaşırken avantajlı olurlar.

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    Haberler Yaşam Köpekbalığı 5 büyük yokoluşu atlattı: Bilim dünyasının yaşayan fosil dediği bu canlıların özellikleri ise herkesi şaşırttı