Karısını ve hızını haşladı! İddianamede flaş talep

Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanık Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından yargılama talep edilen iddianamede Rukiye Ay'ın, kahvaltı için eşi Ali Ay'ı uyandırdığı ve bunun üzerine çift arasında tartışma çıktığı belirtildi.