Karısını ve hızını haşladı! İddianamede flaş talep

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan, 6 yıllık evli Rukiye Ay, iddiaya göre, 9 Ocak'ta kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Buna sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü.
Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Tutuklu sanık Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından yargılama talep edilen iddianamede Rukiye Ay'ın, kahvaltı için eşi Ali Ay'ı uyandırdığı ve bunun üzerine çift arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Ali Ay'ın tartışma sırasında 'Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun, çocuğu alıp tekmeyi basacağım' diyerek tehdit eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı. Ali Ay'ın ardından sıcak suyu eşinin başından aşağı döktüğüne ve yanındaki kızı Eylül'ün bacağına isabet ettiğine yer verildi. İddianameye göre, Rukiye Ay da ifadesinde olayı anlatıp, sıcak suyla haşlandıktan sonra ambulansı aramaya çalıştığını ancak eşinin engel olduğunu, bunun üzerine kızını yanına alarak karşı komşuya sığındığını söyledi.