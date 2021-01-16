'Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım' dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı. Ben yüzümü çevirmeseydim yüzüme geliyordu. O can havliyle kaçtım; ama tişört üzerime yapışmıştı. Kaynar suyun kalanını arkamdan döktü. Bu da hem çocuğumun ayağına hem de kalçama geldi. Beni bir kez daha yaraladı. Daha sonra ben acımdan bayılmışım. Ayıldığımda beni saçlarım ve kollarımdan tutup banyoya doğru götürüyordu. Sonra kendimi toparladım. Kulağıma kızımın ağlama sesleri geliyordu.''