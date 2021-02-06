Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde kısıtlama saatinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Kükürtlü Caddesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın hareketsiz yattığını gördü.
Genç kızın yanına giderek, karnına saplı bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralı genç kız, 2 gencin kendisinden para istediklerini ancak vermeyince kendisini bıçakladıklarını söyledi.
KARNINDAKİ BIÇAK İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kızı, karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı.