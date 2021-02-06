



6 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yetiştirme Yurdu'nda kaldığı öğrenilen genç kız, bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti. Öte yandan Melek Ç.'nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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