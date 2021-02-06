Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını ölesiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son dakika haberine göre isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli'nde çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin 10 ay öncesine ait olduğu, şiddete maruz kalan çocuğun, kardeşleriyle devlet korumasına alındığı öğrenildi.