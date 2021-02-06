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    • 06.02.2021 20:48
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    Son dakika: Kızına işkence edip nefessiz bırakan cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını ölesiye döven ve da tepkilere neden olan , çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Cani anne gözaltında!

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızını ölesiye döven ve sosyal medyada tepkilere neden olan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Son dakika haberine göre isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının kızına uyguladığı şiddeti gösteren video sosyal medyada gündem oldu.

    Kocaeli'nde çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerinin 10 ay öncesine ait olduğu, şiddete maruz kalan çocuğun, kardeşleriyle devlet korumasına alındığı öğrenildi.

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe'nin, 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uyguladığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki gördü.

    Nurcan Serçe'nin H.B. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu belirlendi. Nurcan Serçe'nin K.B. ile önceki evliliğinden de 4 çocuğunun bulunduğu tespit edildi.

        Sosyal medyadaki görüntülerde yer alan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B'nin darbedilmesiyle ilgili Nurcan Serçe, 14 Nisan 2020'de gözaltına alındı ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.

        Aralarında Nurcan Serçe'nin şiddet uyguladığı 14 yaşındaki N.B'nin de bulunduğu 6 çocuğun devlet yurduna yerleştirildiği öğrenildi.



            ADLİYEYE GETİRİLDİ
            Son dakika haberine göre kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi. Nurcan Serçe adliyeye arka kapıdan alındı, basın mensuplarının görüntü alması engellendi.



            BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'nde Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu olayın Kocaeli'nde Temmuz 2020'de yaşandığı belirtilerek, şöyle denildi:


            "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz."

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