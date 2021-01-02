Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.01.2021 14:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2021 14:44
    ABONE OL

    geçen yıla göre yüzde 21 düştü

    İçişleri Bakanı , 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirtti. Bakan Soylu, geçen yıla göre nin yüzde 21 oranında düştüğünü ifade etti.

    DHA
    Kadın cinayetlerinde dikkat çeken düşüş

    İçişleri Bakanı , 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Kadın cinayetleri, geçen yıla oranla yüzde 21 düştü" dedi.

    "HEDEFİMİZ TEK BİR KADININ BU CİNAYETLERE KURBAN GİTMEMESİ"
    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verilen mücadelemizle geçen yıla oranla yüzde 21 düştü. Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kadın cinayetleri geçen yıla göre yüzde 21 düştü