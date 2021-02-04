İstanbul Boğazı'nda en çok yalıya sahip olan Sabancı Ailesi'nden bir atak daha geldi. İki yalısı olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in üçüncü yalıyı da almak istediği öğrenildi. Ünlü işadamı Ünal Aysal'a ait Kuruçeşme'deki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, Akbank'a olan 430 milyon liralık borcu yüzünden haczedilmişti. Dinçer'in Aysal'a sadece 10 milyon lira ödeyip yalıyı üzerine geçireceği kaydedildi.