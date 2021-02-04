İstanbul Boğazı'nda en çok yalıya sahip olan Sabancı Ailesi'nden bir atak daha geldi. İki yalısı olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in üçüncü yalıyı da almak istediği öğrenildi. Ünlü işadamı Ünal Aysal'a ait Kuruçeşme'deki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, Akbank'a olan 430 milyon liralık borcu yüzünden haczedilmişti. Dinçer'in Aysal'a sadece 10 milyon lira ödeyip yalıyı üzerine geçireceği kaydedildi.
Bu yalı, 1790'larda çok ünlüydü. Boğaz'ın 9 yalısından biriydi. 1933'de yandıktan sonra uzun yıllar bir harabe olarak kaldı. Kısa süre önce ise özgün görüntüsüne uygun şekilde yeniden inşa edildi. Les Ottomans Hotel olarak hizmet vermeye başladı.
Suzan Sabancı Dinçer, Uzanlar'a ait Sarıyer'deki Ahmet Afif Paşa Yalısı'nı 58 milyon liraya, Erol Aksoy'a ait Tahsin Bey Yalısı'nı da 22 milyon 245 bin liraya almıştı.