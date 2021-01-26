Boğaziçi'nde tarihi eser olmasa bile, konumu, büyüklüğü ve rıhtımının uzunluğu nedeniyle çok değerli yalılar vardır. Yeniköy'deki Tahsin Bey Yalısı da bunlardan biridir. Tahsin Bey Yalısı'nın olduğu yerde bir zamanlar Sağır Ahmet Bey Yalısı vardı.
Eski yalı 1940'lı yıllarda Selahattin Adil (1882-1961) tarafından satın alındı. Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarından olan Selahattin Paşa, 1922'de İstanbul Kumandanı oldu. 1923'te Emekli olup, ticarete atıldı. İstanbul Kauçuk ve Kablo Fabrikası'nı kurdu. 1950'de Demokrat Parti'den milletvekili seçildi, ama 1953'te DP'den istifa etti.
BARAJLAR KRALI OĞLUNU KAYBETTİ
Bir dönemin "Barajlar Kralı" olarak bilinen müteahhit Tahsin Uzel, yalıyı ve yanındaki Reşit Paşa'nın torununa ait parseli satın aldı. Yalıyı yıktı. Ünlü Mimar Sedad Hakkı Eldem'e bu iki parseli birleşimine yeni bir yalı yaptırdı.Tahsin Bey, yalıda otururken yurt dışında okuyan oğlu Murat bir trafik kazasında öldü. Tahsin Bey iflas etti. Yalı eşi Bayhan Uzel'e kaldı.