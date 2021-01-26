Kemal Ilıcak iflasa sürüklenince kendisinin de oturduğu yalıyı Doğuş Holding'e sattı. Ilıcak'ın aslında holding bünyesindeki Doğuş Cıvata'ya borcu vardı ve borcun teminatı da bu yalıydı. Ayhan Şahenk borcu kapattı ama Ilıcak çifti yalıyı terk etmedi. Mahkemelik oldular. Kemal Ilıcak, tapuda yalının sahibi görünen çocukları Mehmet Ali ve Aslı Ilıcak'ın kandırıldığını iddia etti. İki yıl süren dava sonucu ve merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de devreye girmesiyle Ayhan Şahenk yalıya sahip olabildi.