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    Sırada Sabancı mı var? Tahsin Bey Yalısı birçok ünlüye ev sahipliği yaptı: Kim oturduysa ağladı

    Boğaziçi'nde tarihi eser olmasa bile, konumu, büyüklüğü ve rıhtımının uzunluğu nedeniyle çok değerli yalılar vardır. Yeniköy'deki Tahsin Bey Yalısı da bunlardan biridir. Tahsin Bey Yalısı'nın olduğu yerde bir zamanlar Sağır Ahmet Bey Yalısı vardı. Eski yalı 1940'lı yıllarda (1882-1961) tarafından satın alındı. Kim ev sahibi olduysa yüzü gülmedi.

    Sahiplerini ağlatan yalı

    Boğaziçi'nde tarihi eser olmasa bile, konumu, büyüklüğü ve rıhtımının uzunluğu nedeniyle çok değerli yalılar vardır. Yeniköy'deki Tahsin Bey Yalısı da bunlardan biridir. Tahsin Bey Yalısı'nın olduğu yerde bir zamanlar Sağır Ahmet Bey Yalısı vardı.

    Eski yalı 1940'lı yıllarda Selahattin Adil (1882-1961) tarafından satın alındı. Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarından olan Selahattin Paşa, 1922'de İstanbul Kumandanı oldu. 1923'te Emekli olup, ticarete atıldı. İstanbul Kauçuk ve Kablo Fabrikası'nı kurdu. 1950'de Demokrat Parti'den milletvekili seçildi, ama 1953'te DP'den istifa etti.

    BARAJLAR KRALI OĞLUNU KAYBETTİ
    Bir dönemin "Barajlar Kralı" olarak bilinen müteahhit Tahsin Uzel, yalıyı ve yanındaki Reşit Paşa'nın torununa ait parseli satın aldı. Yalıyı yıktı. Ünlü Mimar Sedad Hakkı Eldem'e bu iki parseli birleşimine yeni bir yalı yaptırdı.Tahsin Bey, yalıda otururken yurt dışında okuyan oğlu Murat bir trafik kazasında öldü. Tahsin Bey iflas etti. Yalı eşi Bayhan Uzel'e kaldı.

        Yan yalıda da Tercüman gazetesinin sahibi Kemal Ilıcak ve eşi Nazlı Ilıcak oturuyordu. Bayhan Hanım ekonomik sıkıntıya düşünce, ölene kadar bir katında oturma şartıyla yalıyı Kemal Ilıcak'a sattı. Yandaki yalılarına da Nazlı Ilıcak'ın annesi İhsan Çavuşoğlu taşındı. Kemal Ilıcak ekonomik sıkıntıya düşünce kayınvalidesinin oturduğu yalıyı ENKA'nın sahiplerinden, Şarık Tara'nın da eniştesi olan Sadi Gülçelik'e sattı. Sadi Gülçelik, 1980'de Suudi Arabistan'da bir uçak kazasında öldü.

        Kemal Ilıcak iflasa sürüklenince kendisinin de oturduğu yalıyı Doğuş Holding'e sattı. Ilıcak'ın aslında holding bünyesindeki Doğuş Cıvata'ya borcu vardı ve borcun teminatı da bu yalıydı. Ayhan Şahenk borcu kapattı ama Ilıcak çifti yalıyı terk etmedi. Mahkemelik oldular. Kemal Ilıcak, tapuda yalının sahibi görünen çocukları Mehmet Ali ve Aslı Ilıcak'ın kandırıldığını iddia etti. İki yıl süren dava sonucu ve merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de devreye girmesiyle Ayhan Şahenk yalıya sahip olabildi.

        Ayhan Şahenk, yalıyı İktisat Bankası ve Show Tv'nin sahibi Erol Aksoy'a sattı. Daha doğrusu Doğuş Cıvata'yı satınca yalı da otomatikman Aksoy'a geçti, Aksoy ayrıca Aslı Ilıcak'a 7 Milyon dolar daha verdi ve anlaştılar.

            Ancak yalıyı terk etmeyen Nazlı Ilıcak'ı tahliye etmek için yakının telefonlarını kestirdi, kapıya adam koydu ve yalıya giriş çıkışı yasaklattı. Sonunda zorla Nazlı Ilıcak yalıyı boşaltmak zorunda kaldı.

            SON SAHİBİ SABANCILAR
            Garanti Bankası Genel Müdürlüğü'nden banka sahipliğine uzanan yolda "ticari deha" olarak gösterilen Erol Aksoy'un ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu dahil eşsiz olarak nitelendirilen sanat koleksiyonu da bu yalıya taşındı.

            Erol Aksoy yalıda otururken oğlu bisikletle denize uçtu, eşi attan düştü. 2001 Yılında İktisat Bankasına ve Erol Aksoy'un mal varlığına TMSF tarafından el konuldu. Yalı 2004'te Erol Sabancı'nın kızı Suzan Sabancı Dinçer tarafından satın alındı. Sabancı yalı için 22 milyon 245 bin lira ödemişti.
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            Haberler Yaşam Sırada Sabancı mı var? Tahsin Bey Yalısı birçok ünlüye ev sahipliği yaptı: Kim oturduysa ağladı