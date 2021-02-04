NESCAFÉ çekilişi 4. ve 5. dönem kazananları belli oldu! İşte BMW 118i Sport Line, iPhone 11 64 GB ve Airpods kazananlar...
Milli Piyango İdaresi'nin 15.05.2020 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.3798 sayılı izniyle düzenlenen NESCAFÉ 3ü1 arada promosyonunda 4. ve 5. dönem kazananları belli oldu. Peki, BMW 118i Sport Line 2020 model otomobil, Apple iPhone 11 64 GB, Apple Airpods ve şarj kutusu hediyelerini kimler kazandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler...
04.02.2021 06:58
- Son Güncelleme: 04.02.2021 06:58