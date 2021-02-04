Adana'da üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), 2019 yılında geçirdiği burun ameliyatı sonrası fenalaşıp hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, "Hekim hatası yoktur" raporu verdi. Ailesi ise "Hata olmasa sonuç böyle olur mu?" diyerek konunun araştırılmasını söyledi.
Öte yandan ameliyat sonrası hastane odasından arkadaşına cep telefonundan sesli mesajlar attığı ortaya çıktı: Çok rahatsızdım, bayıldım birkaç defa. Ağzımdan, burnumdan kan geliyor.
CESETLE 90 KM
Samsun'da Muharrem Coşkun (38), 42 gündür kayıp sevgilisi Arzu Aygün'ü (36) öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet sonrası talihsiz kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat edip gittiği ormanlık alana attığı ortaya çıktı.
1 MİLYONLUK ZEHİR BASKINI
İstanbul Büyükçekmece'de depo olarak kullanılan bir ahıra polis ekiplerince baskın yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 9 ton etil alkol ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
BUZ PİSTİ ŞİMDİ YAKTI
İstanbul Beylikdüzü'de Ümit Yaşar P, benzin dökerek buz pistini yaktı. İş yeri sahibini pompalı tüfekle öldürmeye çalışan P. 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
106.6 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 106 milyon 693 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 212 bin 153'er lira, 4 bilenler bin 559'ar lira, 3 bilenler 106'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak. (5,41,45,52, 65, 89, 20joker)
629 BİN LİRA DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 629 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 711'er, 4+1 bilenler 543'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak. (2,3,7,1,15+4)
DOKTORA İLAÇ DAYAĞI
Yozgat'ta psikiyatri hastası E.Ş. istediği ilacı yazmayan Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e darp etti. Ayak bileğini kırdı. Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri, odaya girerek E.Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Doktor Öztürk, ameliyata alındı.
YASAK AŞK CİNAYETİ
Adana'da öğretmen Mustafa Güven, eşi Nazmiye Güven'in müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişki yaşadığını öğrendi. Bu yüzden çıkan tartışmada kayınpederi Ahmet Demirci tarafından katledildi. Demirci, olay ortaya çıkınca gözaltına alınırken hayatını kaybetti.
KIZ KAÇIRMA KAVGASI
Şanlıurfa'da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı.
TEMİZ KALPLİ
KÜTAHYA'DA emekli sağlık memuru Ali Üver, bankamatikte bulduğu parayı, sahibi çıkmayınca bankaya teslim etti. Üver yaptığı açıklamada, "Bin TL'nin üzerinde bir para vardı haznede. Üzerimde birden sorumluluk oluştu, vicdanım el vermedi orada bırakmadım. Bende aldım parayı yetkililere teslim ettim. Bu pandemi ortamında bu parayı unutan şahsın ihtiyacı vardır belki işsizlik maaşıdır diye düşündüm. Parayı teslim edince omuzlarımdan yük kalktı ve vicdanen rahatladım" diye konuştu.
HİÇ UYSAL DEĞİL
İstanbul'da Muhammet Enes Uysal ağustos ayında yasak olmasına rağmen çakarlı araç kullandı. Trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçakladı. 25 yıl hapis istemiyle tutuklandı. Dün de hakim karşısına çıktı. "Bıçağı kendimi korumak için gelişi güzel savurdum, bu olaydan dolayı pişmanım" savunması yaptı!
45'LİK SKANDAL
Muğla'da Zeynep Şenpınar, boksör sevgilisi tarafından katledildi. Katile müebbet istendi! Adli Tıp, "Kurban kendini savunabilirdi" dedi! Aile isyan etti: 45 kiloluk kızımız nasıl dirensin.
Öte yandan ameliyat sonrası hastane odasından arkadaşına cep telefonundan sesli mesajlar attığı ortaya çıktı: Çok rahatsızdım, bayıldım birkaç defa. Ağzımdan, burnumdan kan geliyor.
CESETLE 90 KM
Samsun'da Muharrem Coşkun (38), 42 gündür kayıp sevgilisi Arzu Aygün'ü (36) öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet sonrası talihsiz kadının cansız bedenini yolcu gibi otomobilin ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat edip gittiği ormanlık alana attığı ortaya çıktı.
1 MİLYONLUK ZEHİR BASKINI
İstanbul Büyükçekmece'de depo olarak kullanılan bir ahıra polis ekiplerince baskın yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 9 ton etil alkol ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
BUZ PİSTİ ŞİMDİ YAKTI
İstanbul Beylikdüzü'de Ümit Yaşar P, benzin dökerek buz pistini yaktı. İş yeri sahibini pompalı tüfekle öldürmeye çalışan P. 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
106.6 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 106 milyon 693 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 212 bin 153'er lira, 4 bilenler bin 559'ar lira, 3 bilenler 106'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak. (5,41,45,52, 65, 89, 20joker)
629 BİN LİRA DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 629 bin lira devretti. 5 bilenler 7 bin 711'er, 4+1 bilenler 543'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak. (2,3,7,1,15+4)
DOKTORA İLAÇ DAYAĞI
Yozgat'ta psikiyatri hastası E.Ş. istediği ilacı yazmayan Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e darp etti. Ayak bileğini kırdı. Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri, odaya girerek E.Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Doktor Öztürk, ameliyata alındı.
YASAK AŞK CİNAYETİ
Adana'da öğretmen Mustafa Güven, eşi Nazmiye Güven'in müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişki yaşadığını öğrendi. Bu yüzden çıkan tartışmada kayınpederi Ahmet Demirci tarafından katledildi. Demirci, olay ortaya çıkınca gözaltına alınırken hayatını kaybetti.
KIZ KAÇIRMA KAVGASI
Şanlıurfa'da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı.
TEMİZ KALPLİ
KÜTAHYA'DA emekli sağlık memuru Ali Üver, bankamatikte bulduğu parayı, sahibi çıkmayınca bankaya teslim etti. Üver yaptığı açıklamada, "Bin TL'nin üzerinde bir para vardı haznede. Üzerimde birden sorumluluk oluştu, vicdanım el vermedi orada bırakmadım. Bende aldım parayı yetkililere teslim ettim. Bu pandemi ortamında bu parayı unutan şahsın ihtiyacı vardır belki işsizlik maaşıdır diye düşündüm. Parayı teslim edince omuzlarımdan yük kalktı ve vicdanen rahatladım" diye konuştu.
HİÇ UYSAL DEĞİL
İstanbul'da Muhammet Enes Uysal ağustos ayında yasak olmasına rağmen çakarlı araç kullandı. Trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçakladı. 25 yıl hapis istemiyle tutuklandı. Dün de hakim karşısına çıktı. "Bıçağı kendimi korumak için gelişi güzel savurdum, bu olaydan dolayı pişmanım" savunması yaptı!
45'LİK SKANDAL
Muğla'da Zeynep Şenpınar, boksör sevgilisi tarafından katledildi. Katile müebbet istendi! Adli Tıp, "Kurban kendini savunabilirdi" dedi! Aile isyan etti: 45 kiloluk kızımız nasıl dirensin.