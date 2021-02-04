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    Dalağı kargoda kaybolan Ahmet Kıral: Dalağım yok diye alay ediyorlar

    'da dalağı kargoda kaybolan Ahmet Kıral’ı çevresindekiler de üzdü. ‘Bir dalağına sahip çıkamadın’ yorumları yüzünden Kıral, memleketi ’e döndü.

    Sakata gel
    Yalova'da 'dalak büyümesi' teşhisiyle yatırıldığı hastanede alınan dalağı kargoda kaybolan Ahmet Kıral, dert küpü oldu. Dalağını 'a 'standart kargo' ibaresiyle gönderen hastane hakkında suç duyurusunda bulunan Kıral'ı çevresindekiler de üzdü. 55 yaşındaki Ahmet Kıral, çevresindekilerin "Bir dalağına sahip çıkamadan" şeklindeki alay dolu ifadeleri üzerine Yalova'yı terk etti. Memleketi Bitlis'e ailesinin yanına döndü. Bu arada dalağın patoloji için 'nca belirlenen kargo yerine 'standart kargo' ibaresiyle gönderilerek kaybolması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma da sürüyor.

    Büyük mağduriyet yaşayan Ahmet Kıral, sorumluların ceza almasını istiyor.

    ÖZGÜR YILDIZ

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