Dalağı kargoda kaybolan Ahmet Kıral: Dalağım yok diye alay ediyorlar

Yalova'da 'dalak büyümesi' teşhisiyle yatırıldığı hastanede alınan dalağı kargoda kaybolan Ahmet Kıral, dert küpü oldu. Dalağını İstanbul'a 'standart kargo' ibaresiyle gönderen hastane hakkında suç duyurusunda bulunan Kıral'ı çevresindekiler de üzdü. 55 yaşındaki Ahmet Kıral, çevresindekilerin "Bir dalağına sahip çıkamadan" şeklindeki alay dolu ifadeleri üzerine Yalova'yı terk etti. Memleketi Bitlis'e ailesinin yanına döndü. Bu arada dalağın patoloji için Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kargo yerine 'standart kargo' ibaresiyle gönderilerek kaybolması üzerine Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma da sürüyor.
Büyük mağduriyet yaşayan Ahmet Kıral, sorumluların ceza almasını istiyor.
ÖZGÜR YILDIZ
Büyük mağduriyet yaşayan Ahmet Kıral, sorumluların ceza almasını istiyor.
ÖZGÜR YILDIZ