Hava sıcaklığının eksi 25-30 dereceyi bulduğu Erzurum'da, dere ve göletler buz tuttu. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte donmayan tek göl, merkez Aziziye ilçesindeki Balıklıgöl oldu.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar indiği zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün donmaması, görenleri şaşkına çeviriyor.
Dikkat çeken diğer nokta ise yaz aylarında gölde suyun 18 derece ölçülmesi. Yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu iddia ediyor. Söğütlü Mahallesi'nin muhtarı Seyfettin Küçükler de bilim insanlarının burayı araştırdığını belirterek, "Üzerinde çalışıyorlar. Dışarıdaki sular donarken, bu su hem donmaz hem de şu anda sıcaklığı 18-22 derece arasındadır" dedi.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar indiği zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün donmaması, görenleri şaşkına çeviriyor.
Dikkat çeken diğer nokta ise yaz aylarında gölde suyun 18 derece ölçülmesi. Yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu iddia ediyor. Söğütlü Mahallesi'nin muhtarı Seyfettin Küçükler de bilim insanlarının burayı araştırdığını belirterek, "Üzerinde çalışıyorlar. Dışarıdaki sular donarken, bu su hem donmaz hem de şu anda sıcaklığı 18-22 derece arasındadır" dedi.