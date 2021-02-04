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    'daki Balıklı Göl -40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor

    ’un ilçesinde bulunan Balıklı Göl, eksi 40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor. Gölün sırrı herkes tarafından merak ediliyor.

    Sırrı suyunda
    Hava sıcaklığının eksi 25-30 dereceyi bulduğu 'da, dere ve göletler buz tuttu. Adeta soğuklarının yaşandığı kentte donmayan tek göl, merkez ilçesindeki oldu.

    Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 40 dereceye kadar indiği zamanlarda bile 20 derecenin üzerinde sıcaklığı olan gölde, hiçbir şekilde buzlanma olmuyor. Etrafı kar kaplı olan gölün donmaması, görenleri şaşkına çeviriyor.



    Dikkat çeken diğer nokta ise yaz aylarında gölde suyun 18 derece ölçülmesi. Yerel halk göl suyunun şifalı olduğunu iddia ediyor. 'nin muhtarı de bilim insanlarının burayı araştırdığını belirterek, "Üzerinde çalışıyorlar. Dışarıdaki sular donarken, bu su hem donmaz hem de şu anda sıcaklığı 18-22 derece arasındadır" dedi.
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    Haberler Yaşam Erzurum'daki Balıklı Göl -40 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bile donmuyor