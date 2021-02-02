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    • 02.02.2021 15:30
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    Kargoda kaybolan dalak iddiasına soruşturma

    Bir hastadan alınan dalağın patolojik inceleme için İstanbul'a gönderilirken kargoda zarar gördüğü ve ardından çöpe atıldığı iddiası sonrası İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

    Kargoda kaybolan dalak iddiasına soruşturma

    İl Sağlık Müdürlüğü, bir hastadan ameliyatla alınan dalağın patolojik tetkik için İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğü iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

    Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Kıral'ın başından geçen olaya bazı basın yayın organlarındaki de yer verildiği hatırlatıldı.

    Konunun hassasiyetle takip edildiği duyurulan açıklamada, "Avukat Yakup Taşci'nin 29 Ocak'ta İl Sağlık Müdürlüğümüze verdiği resmi dilekçe başvurusu üzerine, aynı gün söz konusu özel hastaneden hastaya ait tüm dosyaların onaylı örnekleri istenmiş ve Müdürlüğümüzce gerekli idari inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Yalova'daki özel bir hastanede, dalak büyümesi teşhisi konulan Ahmet Kıral (55), yaklaşık 4 ay önce ameliyat edilmişti. Dalağının patolojik inceleme için kargoyla İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğünü ve çöpe atıldığını öne süren Kıral, avukatı aracılığıyla hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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