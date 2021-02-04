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    İki teker iki zafer! Meme ve lenf kanserini bisiklet sevgisiyle yendi

    49 yaşındaki türk, meme ve lenf kanserini bisiklet sevgisiyle yendi. Doktorları bile şaşkına çevirdi. Azmiyle hayran bırakan Aktürk, "İlk şehir dışına doğru çıktığımda sevincimden ellerimi salarak sürmeyi denedim ve düştüm kolumu kırdım" dedi.

    İki teker iki zafer
    'da 49 yaşındaki Emine Aktürk, bir yıl önce meme ve lenf kanserine yakalandı. Hayatı alt üst olan kadın, yılmadı. Uzun ve yorucu bir kemoterapi tedavisi almaya başlayan Aktürk, bisiklet merakından vazgeçmedi. İki teker sevgisiyle hastalığını yenmeyi başardı. Herkese örnek oldu. Aktürk, şöyle konuştu: Bisiklet bizleri hasta etmiyor. Bizi egzoz gazları, tarım ilaçları hasta ediyor. Bisiklet hem mutlu ederek hem hareketimizi doğru yaptırarak hem temiz hava alarak bizi iyileştiriyor.

    ŞİMDİ SIRADA YARIŞLAR VAR
    Yoğun bir çalışma hayatım ve 3 çocuğum olmasına rağmen bisiklete başladığım günden sonra hiç ara vermeden devam ediyorum. Hastalığım hafiflediğinde birçok kadına bisiklet eğitimi verdim. Şimdi 49 yaşındayım ve bu yıl hazırlanabilirsem yarışlara katılacağım. Bisiklet mutluluktur, kadının özgürlüğüdür.

    Azmiyle hayran bırakan Aktürk, "İlk şehir dışına doğru çıktığımda sevincimden ellerimi salarak sürmeyi denedim ve düştüm kolumu kırdım" dedi.
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    Haberler Yaşam İki teker iki zafer! Meme ve lenf kanserini bisiklet sevgisiyle yendi