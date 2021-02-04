İki teker iki zafer! Meme ve lenf kanserini bisiklet sevgisiyle yendi

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, biryıl önce meme ve lenfkanserine yakalandı.Hayatı alt üst olankadın, yılmadı. Uzun veyorucu bir kemoterapitedavisi almaya başlayan, bisikletmerakından vazgeçmedi.İki teker sevgisiylehastalığını yenmeyibaşardı.Aktürk, şöyle konuştu:Bisiklethem mutlu ederekhem hareketimizidoğru yaptırarak hemtemiz hava alarak biziiyileştiriyor.Yoğun bir çalışma hayatım ve 3 çocuğum olmasına rağmen bisiklete başladığım günden sonra hiç ara vermeden devam ediyorum. Hastalığım hafiflediğinde birçok kadına bisiklet eğitimi verdim. Şimdi 49 yaşındayım ve bu yıl hazırlanabilirsem yarışlara katılacağım. Bisiklet mutluluktur, kadının özgürlüğüdür.Azmiyle hayran bırakan Aktürk, "İlk şehir dışına doğru çıktığımda sevincimden ellerimi salarak sürmeyi denedim ve düştüm kolumu kırdım" dedi.