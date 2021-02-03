'HATA OLMASA SONUÇ BU OLUR MUYDU?'

Kızının öldüğü günden beri yüzlerinin gülmediğini ve acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Ali Haydar Sönmez, Leyla'nın ölümünden sonra birçok doktorla görüştüklerini ve ameliyatta hekim hatası olduğuna dair görüşler aldıklarını söyledi. Ameliyatı yapan hekimin operasyonda 11 hatasının bulunduğunu iddia eden Sönmez, "Buna rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan bizi yıkan bir sonuç çıktı. Kızım bile fark etmişti. Ölmeden birkaç gün önce bana söyledi. 'Baba, bana ya narkozu fazla verdiler ya da ameliyat esnasında enfeksiyon kaptırdılar' dedi. Ameliyata sağlam giren çocuğum şimdi mezarda. Bir hata olmasa sonuç bu olur muydu? Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Leyla, onların da kızıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum" diye konuştu.