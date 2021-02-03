Adana'da 2019 yılında geçirdiği burun ameliyatı sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in (24), ameliyat sonrası hastane odasından arkadaşına cep telefonundan "Gece boyunca hiç uyumadım. Çok rahatsızdım, bayıldım birkaç defa. Ağzımdan, burnumdan kan geliyor. Kalbimde sorun varmış, el ve ayaklarımda morluklar oluşuyorö diyerek sesli mesajlar attığı ortaya çıktı. Kızının ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında konuşan Fener Sönmez, "Kızım düğünü için hazırlanıyordu. Bir sevdiği vardı. Çeyizleri, her şeyi tamamdı ama olmadı" dedi.
Kentteki özel bir hastanede 29 Ocak 2019 tarihinde burun estetiği ameliyatı olan İstanbul'da özel bir üniversitede Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan birkaç gün sonra fenalaşan genç kız, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Buradaki yaşam savaşının ardından Sönmez, 3 Şubat 2019 günü yaşamını yitirdi. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A. savcılığa verdiği ifadede, ihmal iddialarını kabul etmeyerek genç kızın diş tellerinin enfeksiyona neden olmuş olabileceğini iddia etti.