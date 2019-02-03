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  • 03.02.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 13:40

Üniversiteli Leyla burun estetiği ameliyatından sonra komaya girdi

’da (24), özel bir hastanede yapılan burun estetiği ameliyatının ardından kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. 3 gün sonra fenalaşan genç kız, götürüldüğü hastanede komaya girdi. Sönmez’in ailesi, kızlarının ihmal kurbanı olduğunu öne sürerken, ameliyatı yapan Prof. Dr. M.S.A. ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kentteki özel bir hastanede 29 Ocak günü burun estetiği ameliyatı olan İstanbul'da özel bir üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti.

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