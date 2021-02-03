Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, X-ray cihazına yönlendirildi.
DEDEKTÖR KÖPEK ARAMA YAPTI
X-ray taramasında dorsenin tavanında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınan tırın narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine dorsenin tavan bölümü incelemeye alındı.
ESRAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Saç levha ile kapatılan dorsenin tavanında oluşturulan gizli bölmede plakalar halinde yerleştirilen paketlerin olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu anlaşıldı.