ESRAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Saç levha ile kapatılan dorsenin tavanında oluşturulan gizli bölmede plakalar halinde yerleştirilen paketlerin olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu anlaşıldı.