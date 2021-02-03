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    • 03.02.2021 13:15
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    • 03.02.2021 13:32
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    'nda ele geçirildi! 30 milyon TL değerinde

    'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı plakalı bir tırda yapılan aramada 230 kilogram ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 30 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.

    İHA

    Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, X-ray cihazına yönlendirildi.

    DEDEKTÖR KÖPEK ARAMA YAPTI
    X-ray taramasında dorsenin tavanında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınan tırın narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine dorsenin tavan bölümü incelemeye alındı.

    ESRAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Saç levha ile kapatılan dorsenin tavanında oluşturulan gizli bölmede plakalar halinde yerleştirilen paketlerin olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu anlaşıldı.

        30 MİLYON TL DEĞERİNDE
        Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde 230 kilogram ağırlığında 30 milyon Türk Lirası değerindeki uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenirken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Uyuşturucu naklinde kullanılan araca da el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
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