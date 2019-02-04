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Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Adana'da bir hastanede burun ameliyatı olan ardından kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Leyla Sönmez, yaşamını yitirdi. Leyla Sönmez'in ölümünün ardından aile avukatları hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

04.02.2019 09:36 - Son Güncelleme: 04.02.2019 09:48
Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı.

Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.

LEYLA SÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ

Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, geceyarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.

Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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