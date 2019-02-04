Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu
Adana'da bir hastanede burun ameliyatı olan ardından kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Leyla Sönmez, yaşamını yitirdi. Leyla Sönmez'in ölümünün ardından aile avukatları hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
04.02.2019 09:36 - Son Güncelleme: 04.02.2019 09:48
Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.
LEYLA SÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ
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