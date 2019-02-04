Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu

Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.

LEYLA SÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ