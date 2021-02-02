Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu.
Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi.
Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılması, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün ikindi namazının ardından Hacıbey Mahallesi'ndeki Kavala Camii'nde, Muharrem Zengin'in cenazesi ise dün ikindi vakti beklenmeden Kestelli Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Jandarma olay yerinden geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi.
ASKER UĞURLAMASINDA TOPLANDILAR
Gençlerin ölümündeki sır perdesi aralanmaya başladı. Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, gençler, 30 Ocak Cumartesi günü, öğle saatlerinde askere gidecek arkadaşlarının evinde toplandı.