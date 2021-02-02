



'BU NASIL OLUR ANLAMIŞ DEĞİLİM'

Asker uğurlamasına katılan gençlerden Kestelli Mahallesi Muhtarı Ekrem Gürbüz'ün oğlu Güven Gürbüz (31), "Ölü bulunan arkadaşlarımızdan Muharrem Zengin ve Serkan Zangal'ı en son 17.00 sıralarında asker uğurlamasında gördüm. Mahallemizden bir arkadaşımız askere gidecekti. Orada toplandık. Yanında da Alaşehir ilçesinden 'Serkan' isminde bir arkadaşı vardı. O gün hep birlikte oturduk, sohbet ettik. Saat 16.30 sıralarında, hep birlikte çıkarak, askeri uğurlamak için Ahmetli'ye gittik. Saat 17.00'de askerimizi otobüse bindirip, uğurladık. Yanımızda, daha sonra ölü bulunan Muharrem ve arkadaşı Serkan da vardı. Ardından hep birlikte evlerimize dağıldık. Ben de mahalleye döndüm. Sonrasında olup, bitenlerden haberim yok. Babam aynı zamanda köyün muhtarı olduğu için olayı haber aldık. Durumu, hemen jandarmaya bildirdik. Olay yerine gittiğimizde dört ceset vardı. Şok olduk. 'Bu nasıl olur' anlamış değilim. Çünkü mahallemizde bugüne kadar hiç böyle bir olay yaşanmadı. Ölenler arasındaki Muharrem ve Serkan dışındakileri tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim. Asker uğurlamasında askere gidecek kişinin kardeşinin de aralarında bulunduğu 5-6 kişiydik" diye konuştu.