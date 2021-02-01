Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, Neşet Dalgın (24), Ümit Zangal (20) ve akrabası olan Serkan Zangal (23), geçen cuma günü Kestelli Mahallesi'ndeki arkadaşları Muharrem Zengin'nin (22) yanına gitti.
Lise yıllarından arkadaş oldukları öğrenilen ve birlikte zaman geçiren 4 genç, dün akşam saatlerinde otomobille Ataşehir mevkisine gitti.
Gençlerin bulunduğu bölgeden art arda silah sesleri üzerine mahalle sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, otomobil içerisinde 4 genci başlarından pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. 4 arkadaş arasında çıkan tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı, gençlerden birinin 3 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edildi.