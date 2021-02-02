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    • 02.02.2021 13:25
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    • 02.02.2021 13:25
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    depreminde 'ı kurtaran Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı!

    depreminde enkaz altındaki ile köpeği ‘Fıstık’ı kurtaran, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı. Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan 'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

    İnci'yi kurtaran Edanur bir kez daha gönülleri kazandı

    depreminde görev yaparken, enkaz altındaki (16) ile köpeği 'Fıstık'ı kurtaran, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

    Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan 'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

    Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.

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    Haberler Yaşam İzmir depreminde İnci Okan'ı kurtaran Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı!